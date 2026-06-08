¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia? Calendario completo

La Selección Colombia finalizó su preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con una victoria frente a Jordania, con doblete de Jhon Arias, y ya se concentra en lo que será su participación en la cita mundial, que comenzará el próximo jueves 11 de junio.

El partido comenzó cerrado, con oportunidades para ambos equipos, y con varias llegadas peligrosas de la selección de Jordania. Con el paso de los minutos, la Tricolor encontró su mejor versión y en el minuto 41 Jhon Arias logró romper la defensa del equipo asiático, anotar el 1-0, y llevar al equipo al descanso, con una ventaja.

Para el segundo tiempo, el técnico argentino decidió darle un respiro al equipo y realizó seis modificaciones, y en el minuto 55 nuevamente Jhon Arias anotó, luego de un centro de Santiago Arias.

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Próximos partidos de la Selección Colombia

La próxima vez que la Selección Colombia dispute un partido será su debut en la Copa Mundial, frente a Uzbekistán por la primera fecha del grupo K, de la fase de grupos. El encuentro está programado para el próximo miércoles 17 de junio, a las 9:00 p.m., hora colombiana, en el Estadio Ciudad de México.

En la segunda jornada de la fase de grupos, la ‘Tricolor’ se enfrentará a República Democrática del Congo, juego programado para el martes 23 de junio, a las 9:00 p.m., hora colombiana, en el Estadio Guadalajara.

Finalmente, el equipo de Néstor Lorenzo cerrará la fase de grupos enfrentando a la selección de Portugal, uno de los partidos más llamativos de esta fase del torneo. Este juego se disputará el sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m., en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

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