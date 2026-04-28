Atlético de Madrid vs. Arsenal: ¿A qué hora se juega la semifinal de la Champions League?

Atlético de Madrid y el Arsenal protagonizan una de las semifinales de la Champions League, no solo por su presente competitivo, sino por una coincidencia histórica: ambos son, entre los grandes de Europa, dos de los equipos con más participaciones en el torneo sin haber conseguido levantar el trofeo. Ahora, uno de los dos tendrá la oportunidad de romper esa deuda pendiente y luchar por el título.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega con un impulso anímico importante tras vencer 3-2 al Athletic Club en LaLiga, resultado que lo mantiene en puestos de clasificación a competiciones europeas. Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido irregular, con solo dos victorias en sus últimos nueve partidos oficiales, un dato que genera dudas en la previa de un duelo de esta magnitud.

Aun así, el Atlético ha construido una reputación sólida en instancias definitivas del fútbol europeo. Ha logrado superar seis de sus últimas siete semifinales en torneos de Champions, incluyendo una frente al propio Arsenal. Además, su fortaleza como local ha sido un factor determinante: antes de caer 2-1 ante el Barcelona en cuartos de final, el equipo rojiblanco acumulaba una impresionante racha de 21 partidos invicto en eliminatorias de Champions League en casa (14 victorias y 7 empates).

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Por su parte, el Arsenal atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente en el ámbito internacional. El club londinense disputa por primera vez dos semifinales consecutivas de Champions, tras una fase de grupos perfecta en la que ganó sus ocho partidos y una ajustada clasificación en cuartos frente al Sporting CP por un global de 1-0.

El equipo inglés, además, está muy cerca de igualar su mejor racha histórica sin perder en competiciones europeas, y su rendimiento como visitante ha sido clave: cinco victorias en seis salidas en esta edición (con un empate) lo posicionan como un rival extremadamente competitivo fuera de casa.

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Hora del partido Atlético de Madrid vs. Arsenal

La semifinal entre Colchoneros y los Gunners se enfrentarán el miércoles 29 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano en la ciudad de Madrid (España) a partir de las 2:00 p.m. hora de Colombia.