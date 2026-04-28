🔴 PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO | Siga la transmisión del partido con Luis Díaz de titular
Lucho irá al Parque de los Príncipes en busca de llevarse un resultado favorable para Alemania.
Paris Saint-Germain está ante una oportunidad histórica en la ida de las semifinales de la Champions League, donde se medirá al poderoso Bayern Múnich en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo. Bajo la dirección de Luis Enrique, el conjunto parisino busca dar un golpe de autoridad ante uno de los grandes favoritos al título.
El vigente campeón de la Champions ha demostrado nuevamente su jerarquía en esta edición, avanzando con solvencia en las rondas eliminatorias y alcanzando su tercera semifinal consecutiva. Su presente es inmejorable: suma ocho victorias en sus últimos nueve partidos oficiales, incluyendo un contundente 3-0 frente a Angers en la Ligue 1, resultado que le permitió ampliar su ventaja en la cima del campeonato doméstico. Con el título prácticamente asegurado, el PSG ha podido enfocar todos sus esfuerzos en el plano internacional.
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Además del objetivo colectivo, también hay un reto personal para Luis Enrique, quien podría convertirse en el entrenador más rápido en alcanzar las 50 victorias en la historia de la competición. De lograrlo en este compromiso, el triunfo también representaría la victoria número 100 del club parisino en la Champions League, un hito que reforzaría su crecimiento en el fútbol europeo.
Sin embargo, al frente estará un Bayern Múnich que, pese a algunas irregularidades recientes, sigue siendo una máquina competitiva. El club Bávaro ya aseguró el título en la Bundesliga, aunque su último partido dejó sensaciones encontradas: tras ir perdiendo 3-0 ante Mainz, logró una espectacular remontada para imponerse 4-3. En Champions, su rendimiento ha sido sobresaliente, con 11 victorias, el mejor registro del torneo hasta ahora.
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Historial de enfrentamientos
El Bayern también ha sido un visitante sólido, con siete triunfos en sus últimos nueve partidos fuera de casa en esta competición, un factor que podría ser determinante en esta serie. Además, el historial reciente juega a su favor: venció 2-1 al PSG en este mismo escenario durante la fase de grupos y acumula cinco victorias consecutivas ante el equipo francés en competiciones europeas, una racha que impone respeto.
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Se revisará una posibloe mano en el área
Posible penal para el PSG
GOOOOOOL de Bayern
Michael Olise empata el partido
Una contra más del PSG
Remate de Dembelé que para muy cerca del palo
Fuerte defensa de Upamecano
Oportunidad desperdiciada por Dembelé
GOOOOOOOOOOL del PSG
Joao Neves marca de cabeza el segundo del paris
Oportunidad del Bayern
Desborde de Michael Olise que pega en el palo del arco
GOOOOOOOOL del PSG
Khvicha Kvaratskhelia marca el empate del partido
Que fallo de Dembelé
Solo delante de la porteria falla el remate
Oportunidad para el Bayern
Michael Olise remata y la salva Marquinhos en la línea
GOOOOOOOOOL de Bayern
Harry Kane convierte el penal
Falta sobre Luis Diaz
Penal a favor del Bayern
Primera para el PSG
Falta de Marquinhos sobre Luis Díaz de cara al arco
Peligro para el PSG
Tiro libre del Bayern
Falta sobre Luis Díaz
marquinhos agarra al aextremo Colombiano y no lo deja avanzar
Primera falta del partido
Defensa de Alphonso Davies que termina en falta de Hakimi
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!