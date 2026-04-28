🔴 PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO | Siga la transmisión del partido con Luis Díaz de titular

Paris Saint-Germain está ante una oportunidad histórica en la ida de las semifinales de la Champions League, donde se medirá al poderoso Bayern Múnich en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo. Bajo la dirección de Luis Enrique, el conjunto parisino busca dar un golpe de autoridad ante uno de los grandes favoritos al título.

El vigente campeón de la Champions ha demostrado nuevamente su jerarquía en esta edición, avanzando con solvencia en las rondas eliminatorias y alcanzando su tercera semifinal consecutiva. Su presente es inmejorable: suma ocho victorias en sus últimos nueve partidos oficiales, incluyendo un contundente 3-0 frente a Angers en la Ligue 1, resultado que le permitió ampliar su ventaja en la cima del campeonato doméstico. Con el título prácticamente asegurado, el PSG ha podido enfocar todos sus esfuerzos en el plano internacional.

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Además del objetivo colectivo, también hay un reto personal para Luis Enrique, quien podría convertirse en el entrenador más rápido en alcanzar las 50 victorias en la historia de la competición. De lograrlo en este compromiso, el triunfo también representaría la victoria número 100 del club parisino en la Champions League, un hito que reforzaría su crecimiento en el fútbol europeo.

Sin embargo, al frente estará un Bayern Múnich que, pese a algunas irregularidades recientes, sigue siendo una máquina competitiva. El club Bávaro ya aseguró el título en la Bundesliga, aunque su último partido dejó sensaciones encontradas: tras ir perdiendo 3-0 ante Mainz, logró una espectacular remontada para imponerse 4-3. En Champions, su rendimiento ha sido sobresaliente, con 11 victorias, el mejor registro del torneo hasta ahora.

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Historial de enfrentamientos

El Bayern también ha sido un visitante sólido, con siete triunfos en sus últimos nueve partidos fuera de casa en esta competición, un factor que podría ser determinante en esta serie. Además, el historial reciente juega a su favor: venció 2-1 al PSG en este mismo escenario durante la fase de grupos y acumula cinco victorias consecutivas ante el equipo francés en competiciones europeas, una racha que impone respeto.

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