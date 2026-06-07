Nacional vs. Junior, por la primera estrella del año: fecha, hora y posibles nóminas titulares

Tiempo de definición en el fútbol colombiano. Atlético Nacional recibe a Junior para disputar el juego de vuelta de la gran final del campeonato, que ya parte con un juego de ida que dejó la goleada por 3-0 del equipo Tiburón, que para muchos es una clara diferencia que acerca al rojiblanco al título.

El Verdolaga se aferrará a los ocho partidos durante el semestre en los que pudo convertir 3 o más goles, para soñar con igualar la serie o remontar. Justamente, uno de esos partidos fue contra Junior, en calidad de visitante, por la fecha 3 del torneo regular.

La mayoría de los resultados que tuvieron 3 goles o más fueron en calidad de local. Lo hizo ante Chicó (4-0), Fortaleza (4-1), Alianza (3-0), Internacional Bogotá (3-0 y 7-1) y Tolima en semifinales (3-1).

Del otro lado, a Junior, solo Nacional en aquel partido en Barranquilla y Pasto (victoria 4-3) pudieron hacerle 3 goles o más, por lo que confían en la defensa para lograr el resultado y el bicampeonato.

Quién será el árbitro de la final entre Nacional y Junior

Historial de finales entre Nacional y Junior

Esta será la cuarta final entre antioqueños y barranquilleros. Las tres anteriores dejaron el saldo de dos victorias para Nacional y una para Junior, así como al curiosidad que todas se definieron mediante penales.

Una de esas fue justamente en la que Junior se fue ganando la ida por 3-0, mismo resultado que en esta oportunidad. La vuelta en el Clausura 2004, terminó 5-2 para el cuadro verdolaga, por lo que se definió en penales, para la posterior victoria del Tiburón por 5-4.

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Luego hubo que esperar 10 años para que ambos se volvieran a enfrentar en una final. En el Apertura 2014 Junior ganó 1-0 en la ida y en la vuelta se impuso 2-1 el equipo antioqueño, para nuevamente definir en penales, donde fue victoria por 4-2 para los verdiblancos.

La última final entre estos dos equipos se produjo en el Clausura 2015. Junior ganó de visitante 1-2 y en Barranquilla perdió 1-0, para nuevamente definir al campeón por los penales. Volvió a coronarse el antioqueño con un marcador de 3-2.

Posibles nóminas titulares de Nacional y Junior

Para el juego de vuelta, el conjunto de Diego Arias podría tener algunas novedades. Se ha especulado con un posible regreso a la convocatoria de Milton Casco, quien sufrió una lesión e incluso se dijo que no regresaría en lo que quedaba de semestre.

Por su parte, Jorman Campuzano podría ser el único volante de contención y Edwin Cardona sería inicialista junto a Juan Manuel Rengifo. La otra novedad que tendría sería el ingreso de Andrés Sarmiento por el venezolano Eduar Bello.

Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduar Bello y Alfredo Morelos. D.T.: Diego Arias.

El conjunto de Alfredo Arias repetiría la alineación que superó a Nacional en Barranquilla, aunque podría haber algún ajuste en zona defensiva buscando mantener la diferencia.

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos Bryan Castrillón, Fabián Ángel; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Luis Muriel. D.T.: Alfredo Arias.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido tendrá lugar este lunes festivo 8 de junio y se disputará desde las 5:00 p.m. hora de Colombia.

La transmisión del partido la podrá seguir mediante El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.