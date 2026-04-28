Rafael Santos Borré abandonaría Internacional de Porto Alegre para regresar a River Plate

Aunque a mitad de año el planeta fútbol estará concentrado en la Copa del Mundo, los diferentes equipos aprovecharán el espacio para ir alistando eventuales fichaes y salidas de cara a la temporada 2026-27.

Como ejemplo de lo anterior aparece Rafael Santos Borré, quien tendría sus días contados en Internacional de Porto Alegre para concretar su tan esperado regreso a River Plate. Según la prensa de ambos países, la operación podría ser un hecho en las próximas semanas.

Le puede interesar: Richard Ríos, en modo Bayern: “Toda Colombia está haciendo fuerza para que Lucho gane la Champions”

Desde Brasil apuntan que el delantero colombiano ha perdido lugar en el onceno de Paulo Pezzolano por su flojo nivel, mismo que lo ha venido alejando de la Selección Colombia y que podría dejarlo por fuera del Mundial 2026. Es por lo anterior, que el jugador no vería con malos ojos un cambio de aires.

Incluso ponen a Eduardo Coudet, actual entrenador de River, como pieza clave en la incorporación de Borré. Lo anterior debido a que el ‘Chacho’, como se lo apoda, lo tuvo en Inter durante la temporada 2024 y la relación fue bastante buena. Lo dirigió en diez partidos, nueve de ellos como titular, y en los que anotó tres goles.

Por otro lado, en territorio argentino, la noticia va orientada al frustrado paso de Borré la temporada pasada, cuando Marcelo Gallardo sondeó su regreso. Pues bien, ahora confían en que el negocio toque puerto, debido a que tanto su esposa como él mismo desean volver a vivir en el sur del continente.

Lea también acá: Histórico equipo de Europa ofrece millonaria cifra por el fichaje de Jorge Carrascal

En todo este panorama solo hay un inconveniente y es el monto por el que pueda salir el futbolista barranquillero, entendiendo que su contrato va hasta diciembre del 2028 (le restan dos años y medio) y en su momento Inter lo fichó por 6.5 millones de euros, razón por la que su venta debería rondar un monto importante.

Habrá que esperar entonces por lo que ocurra con Rafael Santos Borré, quien por lo pronto tendrá actividad el domingo 3 de mayo ante Fluminense en la fecha 14 del Brasileirao.