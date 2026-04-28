Richard Ríos, en modo Bayern: “Toda Colombia está haciendo fuerza para que Lucho gane la Champions”

Richard Ríos cumple actualmente una destacada actuación con el Benfica de Portugal, en la que es su primera temporada en el fútbol de Europa. El volante antioqueño ha venido de menos a más, bajo la dirección técnica de José Mourinho.

Ríos dialogó con AS España, donde, entre otras cosas, habló de su actualidad, el Mundial con la Selección Colombia y su deseo de que su compatriota Luis Díaz sea campeón de la Liga de Campeones.

Balance de su primera temporada en Europa

“Bien, fue un paso de gigante en mi carrera, un sueño hecho realidad. Es un poco complicado llegar a un país diferente, adaptarme a una cultura distinta, pero, bueno, dejando eso, lo de fuera, me siento muy feliz, ahorita estoy en un momento bueno y motivado por lo que se viene y por representar a un gran club. Me deja muy alegre”.

Sobre su debut en Champions

“Un recorrido apasionante. Otro sueño realizado. Ojalá sea el comienzo de muchas citas en este torneo”.

Los partidos ante el Real Madrid

“El partido de la fase regular fue muy motivacional, todos acabamos felices. Dimos lo mejor de nosotros, salimos como unos guerreros puestos en pie y eso nos va a quedar para el resto de nuestra carrera, un lindo recuerdo que nos llevó a los playoffs tras el gol de nuestro portero. Desde que eres niño piensas en jugar partidos así. En la eliminatoria, siento que lo hicimos bien, aparte del resultado, pero el fútbol siempre da revanchas”.

¿Cómo está Prestianni tras ser acusado de racismo?

“Yo lo veo bien, está como siempre”.

¿Cuál es su favorito en Champions?

“Hay equipos muy complicados, muy fuertes, pero favoritos no tengo, me gustaría que Luchito se llevara la Champions con el Bayern, por ser colombiano”.

¿Luis Díaz está muy bien?

“Sí, estuvo brillante contra el Madrid. Es un jugadorazo y, aparte del fútbol que tiene, la persona que es... alguien muy grande. Siento que se lo merece. Siento que toda Colombia está haciendo fuerza, empujando para que gane la Champions”.

¿Qué es lo que más te gusta de Mourinho?

“Su personalidad. Tiene un carácter tremendo y te motiva como nadie. Te tiene como como referencia. Su carrera es increíble, lleva muchos años y lo ha ganado todo. Nunca le ves perder la ambición. Sigue con ella intacta. Eso me motiva a mí como jugador a querer más”.

¿Lo ve volviendo al Madrid?

“No sé, la verdad. Por mí, espero que no, que siga con conmigo. Cada día es un aprendizaje a su lado”.

¿Ve factible repetir en el Mundial la gesta de la Copa América, es decir, llegar a la final?

“Siempre es un sueño llegar a una final del Mundial. Hay que trabajar por eso. Colombia sueña con grandes cosas en este tipo de eventos".

¿Ve a España como favorita?

“Claro, sí, claro, es candidata a ganarlo. Cuenta con muy buenos jugadores. Siento que en un Mundial hay muchos aspirantes, pero solo uno puede ser campeón. Nosotros tenemos que prepararnos y salir en busca de ese sueño que todos los colombianos tenemos”.