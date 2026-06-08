Así reaccionó la prensa argentina al triunfo de Colombia sobre Jordania previo al Mundial

En Argentina estuvieron muy pendientes a la victoria de la Selección Colombia sobre Jordania. El equipo Tricolor tuvo su último examen antes del Mundial enfrentando al combinado asiático, equipo que también estará en la Copa del Mundo, y logró victoria por 2-0.

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La gran figura de la tarde en San Diego, California, fue el jugador del Palmeiras, Jhon Arias, quien marcó doblete. El primero fue al minuto 41 a pase de James Rodríguez y el segundo en la parte complementaria tras un centro desde la derecha de Santiago Arias que logró cabecear desde atrás.

De esta manera, Colombia cerró la preparación a la Copa del Mundo, que incluyó los amistosos contra: México (triunfo 4-0), Canadá (0-0), Nueva Zelanda (triunfo 2-1), Australia (3-0), Croacia (derrota 2-1), Francia (derrota 3-1) y Costa Rica (victoria 3-1).

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¿Cómo reaccionó la prensa argentina al triunfo de Colombia sobre Jordania?

La razón por la cual en Argentina estuvieron pendientes al partido entre Colombia y Jordania radica en que el equipo campeón del mundo enfrentará al conjunto asiático en la última fecha del Grupo J, que comparten con Argelia y Austria. Este juego marcará el cierre de la instancia para la Albiceleste, el sábado 27 de junio.

Argentina debutará frente a Argelia el martes 16 de junio en Kansas y luego se medirá contra Austria en Texas.

A continuación, repasamos las reacciones de la prensa argentina al triunfo de Colombia ante el que será su rival en el Mundial.

Diario Olé: “Jordania,el última rival de Argentina en el grupo, perdió frente a Colombia”

El medio argentino hizo un análisis pensando en el juego con la Albiceleste: "Lo primordial que deberá hacer la Selección, y que justamente es uno de sus fuertes, es mover rápido la pelota. Cuando Colombia entró en ese juego caribeño algo pausado, Jordania se sintió cómoda. El toque corto y veloz por el centro, desnuda falencias. Ocupan bien el ancho de la cancha, pero por el centro se encuentran grietas cuando una pared rompe el molde. Por caso, de una buena jugada por el centro llegó el 1-0 de Jhon Arias en el primer tiempo. El moreno terminaría con un doblete", detallaron.

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También precisaron que este partido se jugó mientras Argentina entrenaba, pero manifestaron que seguro el cuerpo técnico, una vez acabada la práctica, tomó nota de lo que dejó el compromiso ante la Tricolor.

TyCSports: “Colombia se impone ante Jordania a días del Mundial”

El medio digital, no ahondó en detalles, pero sí contó el resultado y dio un contexto: “Jordania, que será rival de la Selección en la Copa del Mundo 2026, llegaba luego de perder 4-1 contra Suiza, acumuló un nuevo partido sin conocer la victoria. Por su parte, Colombia, comandada por el argentino Nestor Lorenzo, llegaba tras imponerse 3 a 1 ante Costa Rica”.

ESPN Argentina: “Colombia venció a Jordania con doblete de Arias en amistoso previo al Mundial”

Espn hizo un breve resumen de lo que ocurrió en el juego y recalcó el juego friccionado que tuvo Jordania, que seguro deberá tener en cuenta Argentina. Del mismo modo, precisó la debilidad de Colombia en los costados.