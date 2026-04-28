Marquinhos y sus elogios a Luis Díaz: “Es un campeón, muy difícil de defender”

Luis Díaz volvió a tener una noche mágica de Champions League y contribuyó en gran medida a mantener al Bayern Múnich en la carrera por llegar a la final de la competición, luego de que el cuadro bávaro cayera 5-4 ante el PSG en el juego de ida de semifinales. El colombiano anotó un golazo y fue influyente en otros dos, para ser reconocido como uno de los mejores del encuentro.

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Lucho marcó un golazo, que fue el cuarto de la noche parisina para el equipo alemán. Harry Kane envió un gran pase para el ex Junior, quien controló dentro del área, luego engañó a Marquinhos y posteriormente sacó un remate al palo lejano de Sofanov. La accion se revisó por un presunto fuera de juego, pero luego subiró al marcador.

Marquinhos y su elogio a Luis Díaz

El defensor brasileño sufrió directamente a Lucho en el partido. Al término del mismo, se refirió al colombiano, destacando la dificultad para defenderlo y mucho más cuando se tiene cartulina amarilla.

“Luis es un campeón, lo he visto desde la época del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”, comentó sobre Lucho el brasileño.

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Luis Díaz en Champions League

En la actual campaña de Liga de Europa, el guajiro tiene 10 contribuciones de gol, con 7 anotaciones y 3 pases de gol. A nivel general, ha aportado 17 anotaciones desde su paso por el Porto, contando la que le hizo al Krasnodar en fase previa con el cuadro portugués.

Por su parte, en toda la temporada con el Bayern Múnich, ha anotado 26 goles y ha hecho 17 asistencias, para un total de 43 contribuciones en 46 partidos disputados.