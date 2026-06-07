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07 jun 2026 Actualizado 16:05

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Lotería de Boyacá del 6 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

¡ATENTO! Conozca los resultados del sorteo de este sábado 6 de junio 2026 y descubra si es uno de los ganadores

Lotería de Boyacá del 6 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

Lotería de Boyacá del 6 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

Lotería de Boyacá del 6 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más
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La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 6 de junio de 2026

Este sábado 6 de junio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

5588 de la serie 145.

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Premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio mayor: $15′000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000,000,000
  • Premio Alegría: $400,000,000
  • Premio Ilusión: $300,000,000
  • Premios Esperanza: $100,000,000
  • Premios Berraquera: $50,000,000
  • Premios Optimismo: $20,000,000
  • Premios Valentía: $10,000,000

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¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

  • Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
  • Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
  • Allí tiene dos botones para realizar su apuestaLoti y LottiRed.
  • Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
  • Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
  • Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Viviana Andrea Matiz

Viviana Andrea Matiz

Comunicadora social - periodista de la Universidad Externado de Colombia. Community manager y Periodista...

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