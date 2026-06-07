Lotería de Boyacá del 6 de junio 2026: Estos son los resultados, premios y más

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 6 de junio de 2026

Este sábado 6 de junio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

5588 de la serie 145.

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Premios de la Lotería de Boyacá

Premio mayor: $15′000.000.000

$15′000.000.000 Premio Fortuna: $1.000,000,000

$1.000,000,000 Premio Alegría : $400,000,000

: $400,000,000 Premio Ilusión: $300,000,000

$300,000,000 Premios Esperanza : $100,000,000

: $100,000,000 Premios Berraquera : $50,000,000

: $50,000,000 Premios Optimismo: $20,000,000

$20,000,000 Premios Valentía: $10,000,000

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