Nómina titular confirmada de la Selección Colombia para amistoso ante Jordania previo al Mundial

La Selección Colombia afronta su último reto de preparación antes del Mundial 2026. El combinado nacional, que jugó ante Costa Rica en Bogotá el partido de despedida (3-1), se instaló en San Diego, California, para el duelo contra Jordania, que también estará en el certamen orbital.

Le puede interesar: ¿Lorenzo seguirá con la Selección Colombia después del Mundial?: Jesurún fue claro sobre su futuro

“No era fácil conseguir partidos finales de preparación, pero sí queríamos enfrentarnos a un equipo que también estuviera clasificado, indagamos mucho y unos empresarios nos ofrecieron enfrentarnos a Jordania y firmamos el partido, ante un equipo que también clasificó al Mundial”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la FCF sobre el partido ante el equipo asiático.

El XI de Colombia para el amistoso contra Jordania

Del Xi titular que planteó Néstor Lorenzo para el partido contra Costa Rica, repiten cinco futbolistas: Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Gustavo Puerta y Luis Díaz.

Por su parte, los que fueron incluidos son: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Lea también: Ramón Jesurún sobre la sede de Selección Colombia: “Barranquilla se las lleva por encima a todas”

Se trata de un equipo inicialista muy cercano del que podría parar Lorenzo en el primer partido del Mundial ante Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México. Quizá de este equipo, la única duda podría ser si Richard Ríos sale en lugar de Gustavo Puerta, quien ha jugado como titular los últimos dos duelos.

Nómina titular de Colombia para enfrentar a Jordania / FCF Ampliar Nómina titular de Colombia para enfrentar a Jordania / FCF Cerrar

Justamente un 7 de junio, antes del Mundial 2014, Colombia y Jordania se enfrentaron, en juego que sirivió de preparación para la Tricolor. En ese entonces, fue victoria por 3-0 para el equipo de José Pékerman, con goles de James Rodríguez, Juan Cuadrado y Fredy Guarín.