Este será el árbitro para la final de la Liga colombiana entre Nacional y Junior

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó el cuerpo arbitral para el partido de vuelta de la final de la Liga colombiana 2026-I entre Atlético Nacional y Junior, encuentro que se disputará este domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El encargado de impartir justicia será el vallecaucano Carlos Betancur, quien contará con el respaldo de Sebastián Vela, de Bogotá, y David Fuentes, del Cesar, como asistentes de línea.

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La designación de Betancur no pasa desapercibida, teniendo en cuenta su amplia experiencia en instancias definitivas del fútbol colombiano. A lo largo de su carrera, el juez ha dirigido seis finales de la Liga Colombiana, cuatro de ellas correspondientes a partidos de vuelta, donde se define directamente al campeón. Entre esos compromisos destacan las finales entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en 2024, Millonarios y Atlético Nacional en 2023, Deportivo Pasto y Junior en 2019, además de Junior e Independiente Medellín en 2018.

Además de esas definiciones, Betancur también fue el árbitro principal en los encuentros de ida de las finales del Clausura 2022 entre Medellín y Deportivo Pereira, y del Apertura 2021 entre Deportes Tolima y Millonarios. Su recorrido en esta clase de compromisos le ha permitido consolidarse como uno de los jueces de mayor confianza para la Comisión Arbitral en partidos de alta exigencia.

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Por su parte, el sistema VAR estará bajo la responsabilidad de Ricardo García, del departamento de Santander, mientras que Elkin Abril, de Casanare, actuará como AVAR. El cuarto árbitro será Jairo Mayorga, representante del Tolima. Con la terna ya definida, todo está listo para una final que promete emociones de principio a fin y que tendrá a Junior defendiendo la ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida frente a un Atlético Nacional que buscará una remontada histórica ante su afición.

Finales de Liga Colombiana arbitradas por Carlos Betancur

Partidos de vuelta :

Finalización 2018: Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín.

Apertura 2019: Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla.

Apertura 2023: Millonarios vs. Atlético Nacional.

Apertura 2024: Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga.

Partidos de ida:

Apertura 2021: Deportes Tolima vs. Millonarios.

Clausura 2022: Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira.

Con la final entre Atlético Nacional y Junior FC de este domingo en el Atanasio Girardot, el árbitro vallecaucano llegará a siete finales de Liga dirigidas en su carrera