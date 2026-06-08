¿Gustavo Puerta estará por encima de Richard Ríos en el Mundial 2026? Esto dijo Lorenzo

Con una victoria frente a Jordania, la selección Colombia finalizó su preparación para la Copa Mundial de la FIFA de 2026. El combinado nacional ganó 2 a 0, con doblete de Jhon Arias, y dejó buenas sensaciones de cara al inicio del torneo mundialista.

Luego del partido, el entrenador argentino Néstor Lorenzo estuvo en zona mixta, donde habló de las impresiones y oportunidades de mejora que dejó el equipo en el último partido de preparación previo al Mundial, además de opiniones de lo que será este torneo, y aprovechó para despejar las dudas sobre una posible lesión de Luis Díaz,la condición en la que se encuentra Jhon Córdoba y la titularidad de Gustavo Puerta.

Declaraciones Néstor Lorenzo sobre Colombia vs. Jordania

Sobre el último juego antes del mundial, el entrenador aseguró que no era un rival sencillo: “Yo creo que el primer tiempo se jugó muy bien, creo que no les dimos chance; ese remate fue de 35 metros, la verdad es que le pegó muy bien, pero no es que llegaron, que nos dominaron. Creo que en el primer tiempo había que tener paciencia, había que abrir caminos, había que jugar entre líneas; es un equipo que está muy bien trabajado, que físicamente es muy competitivo. Creo que los jugadores hicieron un gran partido, tuvieron la paciencia necesaria para encontrar el gol”.

En cuanto a los aspectos que el equipo debe mejorar de cara al campeonato mundial, Lorenzo aseguró que: “seguir mejorando en algunos aspectos, en la terminación de las jugadas. Hay veces que tenemos que ser un poquito más incisivos en la terminación de la jugada. En defensa me gustó mucho, no dimos chance”.

¿Qué esperar del partido frente a Uzbekistán?

Néstor Lorenzo también habló de lo que será el primer partido de la selección en el mundial contra Uzbekistán:

“Es parecido en cuanto a lo competitivo, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo táctico. Es un equipo muy compacto, que presiona bien, que va con todo a cada pelota, por eso también los cambios y los cuidados que tuvimos. Creo que hicimos muy buen partido; ha sido muy beneficioso habernos enfrentado con este equipo que nos presentó la dificultad de cerrarse bien y salir rápido en contra”.

Titularidad Gustavo Puerta

Sobre la titularidad de Gustavo Puerta, sobre Richard Ríos que se había convertido en un titular fijo, el argentino aseguró que: “cualquiera de los 26 que están puede aparecer de titular en cualquier momento. Son jugadores de mucha categoría que ya tienen partidos encima; él es uno de los más chicos, pero lo venimos siguiendo desde la sub-20, así que es un jugador que está en un buen nivel”.

Otras declaraciones

Jhon Córdoba: uno de los pocos jugadores que no sumó minutos en este encuentro fue el delantero del Krasnodar, Jhon Córdoba, quien habría estado enfrentando molestias musculares en los últimos días.

Sobre la evolución que ha tenido el jugador, Lorenzo aseguró que: “la evolución va muy bien; preferíamos darle minutos a ‘Cucho’ y a Luis (Suárez) y no arriesgarlo; pero día a día va progresando muy bien”.

Lesión de Lucho Díaz: Lorenzo aseguró que hubo un par de sustos durante el encuentro, entre ellos una caída de Luis Díaz, que generó preocupación; sin embargo, el entrenador descartó cualquier problema.

“Lucho está bien, tuvo un par de caídas. La cancha estaba dura y resbalosa, pero él está bien”.











