Sorpresivo tercer delantero que tendría Colombia para el Mundial 2026: ¿Bombazo de Néstor Lorenzo?

Sorpresivo tercer delantero de la Selección Colombia para el Mundial 2026: bombazo de Néstor Lorenzo. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Faltan menos de 50 días para que comience el Mundial 2026 y el entrenador Néstor Lorenzo continúa trabajando en la lista definitiva de 26 futbolistas. Si bien gran parte de la nómina está lista, hay una que otra posición en la que existen dudas respecto al recambio.

Un ejemplo de lo anterior ocurre con los centrodelanteros. Entendiendo que Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) y Jhon Córdoba (Krasnodar) tienen su presencia asegurada en el Campeonato del Mundo, el tercer cupo es una completa incógnita.

Por ese espacio han pasado futbolistas de proceso como Rafael Santos Borré o Juan Camilo Hernández, incluso representantes de la Liga Colombiana como Dayro Moreno y otros más polémicos como Jhon Jader Durán. Ahora bien, ninguno pudo consolidarse en las diferentes convocatorias.

Quizás el más cercano a ganarse un puesto fue Durán, pero sus problemas extrafutbolísticos, sumado a la inestabilidad en clubes, terminaron sacarlo prácticamente de consideración. Así pues, no hay concenso para esa tercera plaza.

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Sorpresivo tercer delantero que tendría Colombia para el Mundial 2026

Según informó Andrián Magnoli en el MorninGol de AS Radio, hy un delantero colombiano que viene destacando en el fútbol sudamericano y “puede ser la sorpresa en la lista”, debido a que es del total agrado del seleccionador Néstor Lorenzo. Se trata de Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense y actual goleador de la Liga Brasileña.

“No es descabellado lo que les voy a decir... Cuidado que a Néstor Lorenzo le gusta el jugador Viveros, cuidado que hoy le gana la pulseada al Cucho y a Santos Borré, cuidado con Viveros que puede ser la sorpresa en la lista de 26 de Néstor Lorenzo”, sentenció el argentino.

Y después complementó respecto a la lucha por el puesto: “Todos sabemos que tanto Lucho Suárez como Córdoba ya tienen asegurado el paso al Mundial. Cuidado que el tercer ‘9′ se posicionó y se llama Viveros. Es el delantero goleador del Brasileirao, lo quiere comprar Flamengo e hizo una oferta de 16 millones de dólares, pero Paranaense no lo vende en esa plata".

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Viveros llegó en julio del 2025 a Athletico Paranaense a cambio de 4.2 millones de euros. Desde entonces acumula 42 duelos disputados y 19 goles marcados, aunque 8 de ellos los consiguió en esta temporada del Brasileirao, por lo que es el máximo anotador del certamen.

En cuanto a la Selección Colombia, nunca hizo parte de la Mayor, aunque sí tiene proceso sub-20. Fue citado para el Sudamericano del 2018, torneo en el que jugó tres encuentros y no logró anotar. En aquella oportunidad compartió camerino con Luis Sinisterra y Luis ‘El Chino’ Sandoval.