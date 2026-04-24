Agudización del conflicto armado lleva a que 40.000 personas se tengan que confinar en Colombia

Bogotá

La Defensoría del Pueblo y ACNUR Colombia alertan sobre el agravamiento del confinamiento en Colombia. En el primer trimestre de este 2026, cerca de 40.000 personas se vieron en la obligación de confinarse por cuenta del conflicto armado en nuestro país.

Las zonas más afectadas de Colombia

Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guanía son los departamentos donde la problemática ha cobrado más fuerza.

Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes continúan siendo los más impactados; sin embargo, hay un aumento progresivo de casos en comunidades étnicas, pues de los 26 eventos documentados en el primer trimestre del 2026, 17 las afectaron a ellas y 9 a comunidades campesinas.

Los grupos armados y el confinamiento

La agudización del conflicto armado en Colombia tiene un impacto desproporcionado en los territorios. La presencia y accionar de los grupos armados ilegales que ejercen un control social y territorial en las comunidades, continúan generando restricciones a la movilidad y limitaciones severas en el acceso a derechos básicos. Estas situaciones pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.

El confinamiento pone en alto riesgo a las comunidades, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.

La Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas ha advertido sobre la problemática del confinamiento y como impacta en la población civil que clama para que puedan ser incluidas en el Registro Único de Víctimas, que es el listado oficial de las personas afectadas por el conflicto, para que puedan acceder a todas las rutas de atención y reparación ya que en Colombia el confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en el año 2016.

Recordemos que el confinamiento es una restricción a la movilidad impuesta por los grupos armados ilegales, obligando a las comunidades a permanecer en su territorio lo que lleva a limitar el acceso a alimentos y otros servicios. Se basa en la intimidación y se hace poco visible porque no se genera un desplazamiento lo que genera graves violaciones a los derechos humanos y lleva a las personas a un aislamiento casi permanente.