Alertan crisis humanitaria en zona rural de Tibú por intimidaciones a la población civil

Cúcuta

La población civil, las organizaciones sociales y la iglesia católica llamaron la atención por el confinamiento a que vienen siendo sometida la comunidad en la zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo.

Los habitantes del corregimiento de Pacelli denunciaron que los violentos han ordenado el cierre de las vías entre el municipios de Tibú y Sardinata provocando una crisis humanitaria, por la falta de alimentos y la libre circulación de la población, ademas de los efectos económicos en el comercio y el transporte.

Frente a este panorama la diócesis de Tibú ha expresado a la comunidad su solidaridad y preocupación por los hechos, haciendo un llamado a los violentos para que respeten la población y busquen los caminos de diálogo.

Esta delicada situación ha provocado nuevos desplazamientos en la zona, generando la desarticulación de núcleos familiares y provocando una crisis social en la región.

Finalmente hicieron un llamado a los violentos para que se respete la vida y la integridad de la población civil e invitaron a los actores armados a que renueven el compromiso con la paz.

Indicaron que lamentablemente esta situación esta provocando hechos de tensión, riesgo y además graves consecuencias sociales en la población civil.