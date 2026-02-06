Alcalde de El Bagre: El confinamiento ordenado por disidencias es por el mal estado de una vía

El Bagre- Antioquia

Caracol Radio había denunciado que más de mil personas se encuentran confinadas en seis veredas del municipio de El Bagre por intimidaciones de las disidencias de alias “Calarcá”, quienes no permiten el tránsito por la vía principal de ningún tipo de mercancía ni personas, lo que los tiene en un riesgo alto de desabastecimiento.

En una rueda de prensa realizada este viernes 6 de febrero por la policía de Antioquia y la Secretaría de Seguridad del departamento, Caracol Radio consultó a las autoridades presentes sobre la denuncia pública. Manifestaron no tener reporte del confinamiento, pese a que las fuentes le han indicado a este medio de comunicación que ya se había elevado la queja.

Versión del alcalde

Caracol Radio conversó con el alcalde Marco Trespalacio, quien confirmó que la situación sí está ocurriendo y, además, agregó que la amenaza delgrupo ilegal se debe básicamente al pésimo estado de la vía y que, al parecer, requiere una intervención inmediata. Además, indica que son unas 500 personas las que habitan las veredas en confinamiento.

“Resulta que el mal estado de la vía hizo que esos grupos, al margen de la ley, tomaran la decisión de prohibirle a la gente El Paso. El líder de allá me dice que no pueden entrar la carga, que están confinados, como quien dice. ¿Qué se está haciendo? Ellos en la comunidad recogieron una platica para unas horas de máquina. Nosotros, como municipio, pusimos un combustible. Ya llamé, ya elevé la queja al secretario de Infraestructura Departamental, al doctor Horacio Gallón. Me están diciendo que con toda la emergencia que hay, que le dé una espera, que ellos nos van a ayudar con esa maquinaria”, aseguró el mandatario.

El alcalde manifiesta que la maquinaria con la que cuentan es insuficiente porque dice: “Trabaja un día y se vara 20 días”. Entonces no pueden atender el arreglo de la vía; sin embargo, insiste en que están analizando alternativas para poder dar una solución. Por lo menos se espera que el sábado siete de enero comience a llegar una máquina.

“Y hasta que no esté el 50% de la vía ya en un mejor estado, no quitan la orden del confinamiento”, agregó ante esta crisis humanitaria.

Reporte a las autoridades

El alcalde Trespalacios manifiesta que esta situación de intimidación a la comunidad ya había sido constatada por la personería municipal y la Defensoría del Pueblo; sin embargo, pese a la amenaza directa, la fuerza pública no ha llegado a la zona. Aunque recalca que las tropas de los grupos al margen de la ley no permanecen en los caseríos, pero cuando dan la orden se tiene que acatar.