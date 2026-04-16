Museo Casa de la Memoria expone “Paraísos Confinados”, una muestra sobre el conflicto y sus víctimas

Antioquia

El Museo Casa de la Memoria de Medellín dio apertura a la muestra fotográfica “Paraísos Confinados” el pasado 9 de abril, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

La exposición reúne 150 fotografías, junto con cifras y relatos, que visibilizan las vulneraciones de derechos que enfrentan comunidades rurales confinadas, principalmente indígenas, afrocolombianas y campesinas.

El confinamiento: una crisis humanitaria

En departamentos como Antioquia, Chocó, Catatumbo, Nariño y Valle del Cauca, los enfrentamientos armados en el marco del conflicto restringen la movilidad de las personas y limitan el acceso a alimentos, salud, educación y medios de vida.

De acuerdo con el monitoreo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre 2024 y 2025 al menos 30.771 personas fueron víctimas de confinamiento en Antioquia. Los municipios más afectados fueron Ituango (20.308), Briceño (3.412) y Anorí (2.953).

La muestra, de acceso gratuito, abre una conversación sobre el fenómeno del confinamiento y lo cataloga como una de las consecuencias más devastadoras del conflicto armado.

“La exposición busca visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre la situación de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas que hoy son víctimas de confinamiento. Este fenómeno se refiere a un contexto en el que las comunidades, debido a la violencia en el marco del conflicto armado en Colombia, quedan atrapadas, aisladas y sin posibilidad de desplazarse. Estas situaciones tienen un grave impacto humanitario sobre ellas”, señaló José Sieber, jefe de la Suboficina para la Región Norte de ACNUR en Colombia.

Solo en 2025, al menos 221.834 personas fueron afectadas, siendo Chocó uno de los epicentros de esta crisis humanitaria.

“Paraísos Confinados” ha recorrido ciudades como Medellín, Manizales, Quibdó y Pasto desde 2024 y, en 2026, en su segunda versión, cuenta con una actualización de cifras e imágenes, disponibles para los ciudadanos de la capital antioqueña durante los próximos dos meses.

La exposición, acogida por el Museo Casa de la Memoria, invita a la reflexión y a la empatía frente a las necesidades urgentes de las comunidades confinadas.