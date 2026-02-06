Más de mil personas están confinadas en al menos seis veredas de El Bagre, Antioquia

El Bagre- Antioquia

La población antioqueña de El Bagre en el Bajo Cauca está atravesando por dos situaciones que afectan a las comunidades; una es por las inundaciones en varios sectores y la otra por cuenta de los grupos armados ilegales que de nuevo están intimidando a las comunidades. Caracol Radio ha conocido de varias fuentes consultadas que en este momento hay al menos 1.300 personas confinadas en seis veredas desde la semana anterior.

Al parecer, la presencia de los actores armados ELN , el Clan del Golfo y las disidencias , los tienen en alto riesgo y, aunque no se registran combates entre los ilegales, hay el temor de que, de nuevo, queden en medio del fuego cruzado.

El confinamiento por amenazas de las disidencias de alias Calarcá se reporta en las veredas Arenas Blancas, El Socorro, Tarachica, Bocas de Chicamoqué, Sentada de Villa y La Majagua.

La información que le llega a Caracol Radio desde el territorio es que el comercio de estas veredas ha estado cerrado por la misma intimidación. Esto pone en un riesgo alto a las comunidades de un posible desabastecimiento, ya que por la vía tampoco se puede transitar, lo que agrava la situación de los civiles.

Agregan las fuentes que la situación se reporta porque la guerrilla quiere tener control de la movilidad para evitar acciones contra ellos de parte del Clan del Golfo, que ha tenido presencia hegemónica en ese territorio, pero que ahora está en disputa.

Se teme que este confinamiento termine con un desplazamiento masivo de las comunidades, por lo que solicitan a las autoridades acciones urgentes para evitar que este conflicto escale y los civiles terminen en medio del fuego cruzado porque los combates podrían ser inminentes.