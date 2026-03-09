Combates entre Pachencas y Clan del Golfo genera confinamiento en zona rural de Aracataca, Magdalena

Santa Marta

Las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta vuelven a vivir horas de tensión tras nuevos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio. Los combates han generado temor entre los habitantes, quienes permanecen confinados en sus viviendas para evitar quedar en medio del fuego cruzado.

El combate ocurrió específicamente en el sector de Serankua, cerca de la vereda La Fuente, un territorio donde en los últimos meses se ha intensificado la disputa entre estos grupos armados por el control de corredores estratégicos en la montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mientras persiste la tensión, las comunidades piden mayor presencia de las autoridades para garantizar su seguridad y evitar que la violencia siga afectando a la población civil.

Llamado de la Defensoría:

Ante este hecho la Defensoría del Pueblo informó que urge la apertura de corredor humanitario para atención de heridos civiles e insiste en llamado al cese de combates entre las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo (autodenominado EGC) en Aracataca, Magdalena.

Según la entidad, como resultado de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente.