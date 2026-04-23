Le hicieron control político al manejo de la problemática de hipopótamos en Antioquia

Medellín

Para analizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad que genera la movilidad de los hipopótamos en el departamento, especialmente en el Magdalena Medio, se adelantó un debate con representantes de las diferentes entidades que atienden esta problemática.

Tras el anuncio de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, de aplicar la eutanasia a algunos individuos de esta especie animal, desde la Duma antioqueña analizaron desde diferentes visiones esta determinación y el manejo que se le ha venido dando a la expansión de los hipopótamos en este departamento.

En el encuentro se presentaron las acciones que se han articulado entre la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales para lograr mitigar los riesgos por esta especie.

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¿Qué estrategias se están implementando?

En el Magdalena Medio antioqueño, donde está la mayor población de hipopótamos, las diferentes entidades explicaron que se están adelantando monitoreos técnicos, hay control poblacional mediante algunos mecanismos de esterilización y captura, además de la educación ambiental y participación comunitaria que involucra a las poblaciones donde están asentados estos animales.

Asimismo, se destacó que el manejo de los hipopótamos es un reto complejo que ha sido abordado durante más de una década, con la implementación de medidas como traslocaciones, intervenciones quirúrgicas, seguimiento satelital y construcción de protocolos técnicos, incluyendo procedimientos de eutanasia bajo criterios científicos y humanitarios.

¿Qué dicen las organizaciones ambientalistas?

Juliana Barberi, desde la Corporación Raya, Red de Ayuda de Animales, organización que trabaja desde el año 2003 por el cuidado y respeto por todas las especies animales, indicó que “desafortunadamente, estos debates se han limitado a enfrentar dos posiciones radicales, pero realmente todos los frentes tenemos puntos en común. ¿Cuál es realmente el impacto de esta especie en la región? Debemos hablar más profundamente porque no podemos decidir sobre la vida de nadie; deberíamos respetar las vías y los estudios científicos; tampoco podemos caer en los falsos dilemas. Lo que tenemos que hacer es dialogar con todas las voces y los actores y revisar las propuestas de esterilización y control, no solamente la translocación”.

¿Qué dice Cornare?

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, como máxima autoridad ambiental en esta zona del departamento, ha mantenido un trabajo constante en el territorio frente a esta problemática y desde allí se ha hecho un llamado a la rigurosidad técnica y responsabilidad en el manejo de la información.

El director de Cornare, Javier Valencia, indicó que “confiamos en el rigor técnico de las decisiones que se tomen desde las instituciones. Es fundamental reconocer la magnitud del problema, reflexionar de manera conjunta y garantizar que la información que se entregue sea clara y suficiente, para evitar la desinformación y avanzar hacia la mejor solución posible”.

¿Qué dicen los diputados?

El diputado Jorge Correa, ponente del debate, explicó que “este no es un debate exclusivamente ambiental ni sobre una especie invasora. Es una discusión en la que intervienen elementos éticos y morales de gran profundidad, que exigen un alto nivel de análisis y la construcción de consensos. Decisiones como la eutanasia no pueden tomarse de manera apresurada ni con información parcial”.

Por su parte, el diputado Edison Molina, expresó que “lo que necesitamos hoy es tener acciones contundentes y reales, que realmente puedan ayudar a solucionar la problemática sin llegar solamente a la eutanasia”.

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Se creará una comisión accidental

Para hacer seguimiento a las estrategias que se vienen adelantando, se creará una comisión accidental especial, para hacer seguimiento a las acciones contundentes que permitan buscar mejores soluciones para esta situación.

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