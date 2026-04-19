Admiten tutela que busca frenar sacrificio de hipopótamos en el Magdalena Medio

Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

Medellín, Antioquia

Una tutela que cuestiona el plan de sacrificio de hipopótamos en el Magdalena medio fue admitida para estudio por un juez en Antioquia, en medio del debate por el control de esta especie invasora.

La acción judicial solicita la suspensión inmediata de cualquier medida de sacrificio contra la población de hipopótamos en el país, al considerar que vulnera principios de protección animal y debido proceso ambiental.

El documento plantea que las autoridades deben implementar un plan integral basado en métodos no letales, como la esterilización y el traslado, en lugar del sacrificio. La tutela fue instaurada por

Argumentan protección de animales como seres sintientes

La tutela sostiene que los hipopótamos son seres sintientes, por lo que deben ser objeto de protección constitucional, con base en la jurisprudencia vigente en Colombia.

También señala que las decisiones administrativas deben respetar criterios de proporcionalidad y contemplar alternativas antes de adoptar medidas irreversibles como el sacrificio.

Cuestionan decisiones sobre control de especie invasora

La acción fue presentada contra entidades como el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades, a quienes se les pide revisar las medidas adoptadas frente al control poblacional.

El recurso también solicita la participación de expertos y organizaciones ambientales en la definición de las acciones que se adopten frente a esta especie.