Cornare alista plan de eutanasia para hipopótamos que están en su jurisdicción

Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

Antioquia

A raíz del anuncio de confirmación hecho por el Ministerio de Ambiente, el cual busca avanzar en la implementación del plan para la eutanasia asistida de hipopótamos, una medida que busca controlar la expansión de esta especie invasora en el país, Cornare manifestó la capacidad y participación que cumple en su jurisdicción esta especie.

Según explicó el director general, Javier Valencia González, en Colombia hay cerca de 200 hipopótamos y aproximadamente el 70% se encuentra en jurisdicción de Cornare, lo que convierte a esta autoridad en un actor clave en la gestión del control de la especie.

El plan contempla inicialmente la intervención de 80 individuos, pero su ejecución no será aplicada inmediatamente.

De acuerdo con esto, las acciones están proyectadas para el segundo semestre de 2026, una vez se cuente con un protocolo técnico definido, un comité de bioética y personal especializado y de carácter internacional, para garantizar el cumplimiento de estándares adecuados.

Desde Cornare se enfatizó en que la eutanasia no reemplaza otras estrategias que ya se vienen desarrollando, como la esterilización, la traslocación y el confinamiento, se añade más como una medida complementaria ante el crecimiento sostenido de la población de hipopótamos.

La entidad también subrayó que esta especie invasiva representa un impacto negativo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad de las comunidades, lo que obliga a tomar decisiones de manejo con responsabilidad ambiental.

El proceso deberá considerar antecedentes legales, como una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 2012 que prohíbe la caza controlada, lo que plantea retos jurídicos para la implementación de la medida autorizada por el Ministerio.

Con este panorama, Cornare liderará la articulación regional para definir cómo se ejecutará el plan en su territorio, en coordinación con el Gobierno Nacional y otras corporaciones autónomas.