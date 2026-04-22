Los profesores de la vereda El Roblal, en Briceño, continúan desplazados: Gobernación de Antioquia

Briceño- Antioquia

El secretario de seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, manifestó su preocupación por la actual coyuntura de seguridad en el municipio de Briceño, donde los grupos ilegales Clan del Golfo y disidencias de alias ‘Calarcá’ se están enfrentando y donde la población civil se ha visto afectada por artefactos explosivos. Asegura que, pese a la intención de las fuerzas militares, el número de uniformados es reducido.

“Pero yo considero, con todo el respeto que me merece nuestro ejército, que no está el personal, el número de efectivos suficiente para poder llevar a cabo una operación sostenida en el tiempo y muy contundente que permita, de verdad, verdad, brindarle, de una vez por todas, seguridad y tranquilidad a los ciudadanos residentes en estas zonas rurales del municipio de Briceño”.

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Ante esta problemática de crisis humanitaria por las casi 170 personas desplazadas en albergues municipales y algunas otras autoalbergadas, el funcionario Martínez pidió nuevamente al ministro de la Defensa que tome acciones urgentes en ese territorio donde la situación no es nueva.

“Invitar al señor ministro de la Defensa a que vuelque sus ojos en esta población del norte de Antioquia, para ver si de una vez por todas podemos solucionar ese problema”, agregó.

Profesores continúan desplazados

El secretario aprovechó para recordar que los profesores de la vereda El Roblal continúan desplazados y no han podido reactivar las clases presenciales ante la amenaza de los grupos ilegales.

“Tuvimos el desplazamiento de once personas que las consideran como familias unipersonales y que son los profesores de unas escuelas de la vereda El Roblal. Esas personas se tuvieron que desplazar al casco urbano y están dictando sus clases de manera virtual, porque los grupos criminales que hacen presencia en esta parte del territorio los hicieron desplazar”.

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En la población de Briceño la zozobra es diaria, ya que algunas familias que no se han desplazado permanecen confinadas y los explosivos les están cayendo en los caseríos.

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