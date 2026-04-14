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14 abr 2026 Actualizado 14:28

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Ambientalista propone solución ética para salvar a los hipopótamos, enfrentando la eutanasia

La propuesta del ambientalista Nicolás Ibargüen para salvar a los animales invasores: reubicar 100 hipopótamos en un santuario en India y esterilizar al resto en Colombia.

Hipopótamos de Pablo Escobar son una amenaza para las especies nativas

Hipopótamos de Pablo Escobar son una amenaza para las especies nativas / Colprensa

Hipopótamos de Pablo Escobar son una amenaza para las especies nativas

Maria José Castro

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció la decisión de aplicar la eutanasia a los más de 160 hipopótamos del Magdalena Medio, descendientes de los que pertenecieron a Pablo Escobar. Esta medida reavivó el debate sobre el manejo de esta especie invasora en Colombia.

Hoy, la población de hipopótamos en esta región puede llegar a 200. Cada uno consume 150 kg de pasto al día, pisotean cultivos, atacan manatíes, tortugas, ganado, entre otras especies. Ante esta situación, el ambientalista Nicolás Ibargüen propuso un plan alternativo a la eutanasia.

En entrevista con El Reporte Coronell, Ibargüen explicó que se contactó con el santuario animal Vantara en la India, el más grande del mundo, perteneciente al hijo menor de la familia Ambani, liderada por Mukesh Ambani, la más rica de Asia.

Tras visitar las instalaciones, el experto pudo constatar que Vantara es un lugar legítimo con instalaciones adecuadas, médico y especialistas 24/7, nutricionistas especializadas y ambulancias adaptadas para transportar animales grandes como elefantes o hipopótamos.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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