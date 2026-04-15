“No hay voluntad para salvar vidas”: Conservacionista rechaza eutanasia de hipopótamos en Colombia

Ernesto Zazueta, experto conservacionista y presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios en México, habló en 6AMW de Caracol Radio y afirmó que solicitó un traslado y no una translocación de los ejemplares por parte del gobierno.