“Hablan de sacrificio, pero ayer ignoraron el traslado”: frustrado proyecto para 60 hipopótamos

Antioquia

Un proyecto internacional que buscaba trasladar 60 hipopótamos desde Colombia hacia santuarios en México e India, no pudo ejecutarse debido a la falta de autorización del Gobierno nacional.

Según explicó Jorge González Cala, productor local vinculado a la iniciativa, el plan llevaba años estructurándose y contaba con condiciones completas para su implementación. Confirmó: “Ya tenía listo todo para poder trasladar 60 hipopótamos a México y a otros dos países”.

El proyecto albergaba desde equipos veterinarios especializados hasta transporte aéreo, una infraestructura en destino y personal capacitado para la captura controlada de estos animales.

“Cuando digo listo todo, es que estaba lista la logística, los veterinarios, ya teníamos dónde comprar las jaulas, la aeronáutica, absolutamente todo”, agregó.

¿De dónde venía la iniciativa?

La iniciativa, liderada por un productor internacional conocido como Rapo, planeaba además la creación de un audiovisual de carácter ambiental que ayudaría a financiar parte de la operación.

El costo tenía un total que superaba los 3,5 millones de dólares, asumidos por actores privados y organizaciones receptoras.

Es de destacar que el proceso dependía de un aspecto clave: la expedición del permiso CITES, un certificado internacional indispensable para el traslado legal de fauna silvestre entre países. Aunque las gestiones fueron radicadas formalmente ante las autoridades ambientales, el trámite no avanzó.

Peticiones y retrasos con el Gobierno nacional

Un derecho de petición enviado al Ministerio de Ambiente en mayo de 2023 indicó que la solicitud había superado el plazo legal de respuesta sin obtener contestación oficial. Esta falta de respuesta terminó frenando el proyecto.

Jorge González, relató: “Se mandaron múltiples cartas… al gobierno, al ministerio, al medio ambiente, a todo. Y nunca tuvimos respuesta y el proyecto tuvo que ser cancelado”.

La propuesta llevaba cerca de siete años en construcción y buscaba ofrecer una solución no letal al crecimiento descontrolado de hipopótamos en el país, considerados una especie invasora.

Eutanasia sin contemplación del traslado

Actualmente, el tema vuelve a tomar relevancia en medio del debate sobre medidas de control poblacional, incluyendo el sacrificio de estos animales. Para González Cala, la situación refleja una falta de voluntad institucional.

“Lo que no hubo fue voluntad política y ahora los quieren matar”, declaró.

Aunque el proyecto no se concretó en su momento, sus impulsores aseguran que aún se espera en la posibilidad de reactivarlo si se logra dialogar con el componente administrativo.

Es así como, insisten en la necesidad de retomar soluciones que prioricen alternativas no letales y cooperación internacional frente a una problemática ambiental que sigue creciendo.