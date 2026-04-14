Luis Díaz, la carta clave del Bayern para sentenciar la serie ante el Real Madrid

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este miércoles 15 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un duelo que promete máxima tensión y protagonismo colombiano. El compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

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Todas las miradas están puestas en Luis Díaz, quien fue determinante en el partido de ida al marcar uno de los goles del triunfo alemán por 2-1 en el Santiago Bernabéu. El extremo guajiro mostró su capacidad para desequilibrar en el área rival y, pese a evidenciar desgaste físico en el cierre, dejó claro que puede ser decisivo en momentos clave.

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El conjunto bávaro llega con confianza, respaldado por una campaña casi perfecta como local esta temporada, donde ha convertido su estadio en una fortaleza. Sin embargo, la ventaja es mínima y enfrente está un rival que ha construido su historia a partir de remontadas épicas en esta competición.

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Por el lado del equipo español, la preocupación pasa por recuperar solidez y contundencia. La reaparición de Kylian Mbappé en los entrenamientos es una buena noticia para los merengues, especialmente después de su destacada actuación en la ida, donde lideró el ataque y mantuvo viva la serie con su gol.

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El contexto favorece al Bayern, pero la historia pesa para el Madrid. En ese equilibrio aparece Luis Díaz como un factor diferencial: su velocidad, movilidad y capacidad de definición podrían inclinar la balanza en una eliminatoria que sigue completamente abierta. El colombiano tiene la oportunidad de firmar una noche consagratoria en Europa.