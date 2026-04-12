Bayern Múnich rompió récord de goles en la Bundesliga: vea el impresionante aporte de Luis Díaz

Bayern Múnich hizo historia este sábado 11 de abril al convertirse en el equipo que más goles ha marcado en una sola temporada de la Bundesliga, pulverizando así una marca que estuvo vigente por más de 50 años. La gesta se consiguió en el abultado triunfo por 0-5 sobre el modesto St. Pauli, duelo en el que Luis Díaz ingresó desde el banco de suplentes para la segunda parte.

REVIVA ACÁ EL TRIUNFO DEL BAYERN MÚNICH SOBRE ST. PAULI EN LA BUNDESLIGA

No jugó Harry Kane, su espléndido goleador. Tampoco Aleksandar Pavlovic ni Dayot Upamecano. Serge Gnabry fue baja por unas molestias. Lucho Díaz entró en el minuto 58, al igual que Josip Stanisic, y Jonathan Tah ingresó en el campo en el 66, por la lesión de Hiroki Ito. Siete de los titulares del Bernabéu, probablemente todos (o casi todos) de inicio también en la vuelta, reposaron minutos a la espera del desafío del miércoles.

Sólo repitieron en el once el portero Manuel Neuer, el lateral Konrad Laimer, el medio Josuha Kimmich y el extremo Michael Olise respecto al pasado martes, pero cada reemplazo sería titular constante probablemente en cualquiera de sus competidores en la Bundesliga, como Leon Goretzka, Nico Jackson o Guerreiro, y más allá, en el caso de Jamal Musiala, que desató la victoria del líder, con más rapidez aún de la esperada.

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El internacional alemán se golpeaba la cabeza una y otra vez en la celebración. De testa, certero en su llegada al segundo palo en un buen centro de Laimer, descubrió el espacio necesario para anotar el 0-1 en el minuto 9. El gol 101 de esta temporada en la liga alemana. Igualado el récord, establecido hace medio siglo, sólo quedaba rebasarlo. Lo hizo.

Llegó en el segundo tiempo, cuando Goretzka remató en el segundo palo de volea el 0-2. Un minuto después, Olise anotó el 0-3, con un sutil tiro con el interior del pie izquierdo junto a la base del poste, tras una recuperación del citado centrocampista alemán. El 0-4 fue de Jackson, insistente, y el 0-5 de Guerreiro, ya en el minuto 89. El récord goleador es un hecho, el título es cuestión de tiempo. El Sankt Pauli compite por no descender.

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Impresionante aporte de Luis Díaz para el récord de Bayern Múnich

Bayern Múnich rompió el récord de goles en una temporada de Bundesliga, marca instaurada por el mismo cuadro bávaro en la temporada 1971-72 con 101 anotaciones y ahora actualizada en el curso 2025-26 con 105 tantos, a falta de cuatro jornadas para terminar competencias.

Sin lugar a dudas, Harry Kane es el jugador que más dianas cosecha con un total de 31, mientras que en el segundo lugar aparece Luis Díaz con 15 y el podio lo cierra Michael Olise con 12. Es decir que entre los tres suman 58, más de la mitad del acumulado completo. Una absoluta locura.