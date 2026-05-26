Universitario vs Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido por Copa Libertadores

Deportes Tolima afronta una auténtica final en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de atravesar uno de sus momentos más complicados de la temporada.

El conjunto Pijao dejó escapar la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final tras caer goleado 3-0 frente a Coquimbo Unido en territorio chileno durante la fecha anterior. Además, el golpe anímico aumentó el pasado fin de semana luego de quedar eliminado en las semifinales del torneo local, tras perder 3-1 como visitante.

Con estos resultados, Tolima llega a este compromiso acumulando tres derrotas consecutivas, una situación que ha generado preocupación alrededor del equipo. Sin embargo, el cuadro colombiano intentará apoyarse en lo hecho semanas atrás, cuando logró encadenar cinco partidos oficiales sin perder, registrando cuatro victorias y un empate.

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Uno de los grandes retos para el equipo ibaguereño será mejorar considerablemente su rendimiento fuera de casa. Tolima apenas ha conseguido una victoria en sus últimos diez partidos oficiales como visitante, sumando además dos empates y siete derrotas, tres de ellas en esta edición de la Copa Libertadores.

Por el lado de Universitario, el panorama también obliga a ganar. El conjunto crema no pudo imponerse en sus dos presentaciones más recientes en la fase de grupos, con un empate y una derrota, aunque ambos compromisos fueron disputados fuera de casa.

Ahora, jugando en Lima y con el respaldo de su afición, Universitario buscará aprovechar la localía para quedarse con un triunfo que le permita avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. El equipo peruano inicia la jornada en la tercera posición del grupo, a solo dos puntos de Tolima, por lo que una victoria sería suficiente para asegurar su clasificación.

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¿Cuándo y cómo ver el partido?

El último partido de la fase de grupos por Copa Libertadores del equipo capitalino se jugará este martes 26 de mayo las 7:30 pm en el Estadio Monumental (Lima) y usted podrá vivir este partido a través de la señal de el fenómeno del Fútbol y el minutoa minuto del partido en el portal web de Caracol Deportes.