Fecha, hora y cómo ver los cuartos de final de Champions: ¿Cuándo juegan Luis Díaz y Luis Suárez?

Luis Javier Suárez y Luis Díaz. De fondo, el trofeo de la Champions League. Fotos: Getty Images.

Este miércoles, 18 de marzo, se cerró el telón de los octavos de final de la UEFA Champions League y se abrió la puerta a los cuartos. Por eso, en Caracol Radio le contamos la fecha, la hora y cómo ver en vivo en Colombia esta fase de la Liga de Campeones.

¿Cómo quedaron los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League?

Tras la definición de los octavos que finalizaron este miércoles, los cruces de cuartos de final de la Champions 2025/26 quedaron así:

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Paris Saint-Germain vs. Liverpool

Estos cuadros se han visto la cara en enfrentamientos directos por Champions un total de cuatro veces, teniendo ambos planteles un saldo de de dos victorias.

Por lo anterior, esta llave de cuartos podrá desempatar el historial entre franceses e ingleses.

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Una llave vieja conocida en el torneo de clubes más importante del mundo, pues no es la primera vez que se cruzan en finales. Ambos clubes se han visto en varias instancias, desde cuartos hasta semifinales.

La última vez que se vieron las caras fue para la semifinal de la edición 2023/24, en donde el Real Madrid eliminó al Bayern, para luego coronarse campeón frente al clásico de los bávaros: el Borussia Dortmund.

En Champions se han enfrentado 28 veces: el historial dice que el Madrid ha ganado 13 veces, han empatado 11 y el Bayern ha vencido en 11 ocasiones.

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Aunque se piense que en este duelo español por Europa es el Barcelona el más ganador, la realidad es que no. Se han enfrentado cuatro veces, Atleti ha ganado 2, Barcelona 1 y han empatado 1 vez.

Ahora, fuera de la Champions, y más recientemente, estos dos equipos se vieron las caras por la Copa del Rey, en donde los de Simeone eliminaron a los comandados por Lamine Yamal ganando 4-3 en el marcador global.

Sporting de Lisboa vs. Arsenal

Portugueses e ingleses solo han chocado una vez en Champions, fue para la temporada 2024/25 y allí los ‘Gunners’ se quedaron con la victoria.

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Fecha y hora de los cuartos de final de la UEFA Champions League: ¿Cuándo juegan Luis Díaz y Luis Suárez?

El partido entre Paris Saint-Germain vs. Liverpool será el miércoles, 8 de abril, a las 2:00 de la tarde.

El juego entre Real Madrid y el Bayern Múnich, en donde juega el colombiano Luis Díaz, será el martes, 7 de abril, a las 2:00 de la tarde.

El choque español entre Barcelona y Atlético de Madrid será el miércoles, 8 de abril, a las 2:00 de la tarde.

Finalmente, el cruce entre Sporting de Lisboa, en donde juega Luis Javier Suárez, contra Arsenal, será el martes, 7 de abril, a las 2:00 de la tarde.

Lo anterior deja en la mesa que los dos colombianos jugarán el mismo día, igualmente en la vuelta de los cuartos de final.

¿Cómo ver EN VIVO en Colombia los cuartos de final de la UEFA Champions League?

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Finalmente, para ver los cuartos de final de la Champions en vivo en Colombia usted lo podrá hacer por medio de Disney + o por los canales de ESPN, teniendo operador de televisión o por la misma plataforma de streaming ya mencionada.

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