Envigado le remonta a Real Cartagena un partidazo por la final ida del Torneo de Ascenso

Partidazo en el Jaime Morón. Envigado remontó en calidad de visitante un marcador que se encontraba 2-1 para terminar ganando por 2-3 y dejar la llave servida para definirla en casa y coronarse campeón del primer semestre del Torneo de Ascenso.

Lo inició ganando el cuadro antioqueño con anotación de Miguel Marulanda al minuto 34, dándole la primera emoción a un encuentro que tuvo verticalidad y en el que ambos equipos arriesgaron. Pero diez minutos después fue Fredy Montero el que igualó y luego pareció inclinar la balanza hacia el equipo local.

Ya en el segundo tiempo, apenas tres minutos después del silbatazo, Montero recibió un pase largo de Jarlan Barrera desde el sector izquierdo y dentro del área remató de manera cruzada para el 2-1 parcial, que hizo estallar júbilo a un Jaime Morón abarrotado.

Pero la noche estaba destinada para que la figura fuera Miguel Marulanda. Al 61′ cambió por gol un penal sancionado a Envigado y al 68 cazó de gran manera un tiro de esquina desde el sector izquierdo para poner el 2-3 y firmar así su triplete.

¿Cuándo será la final vuelta del Torneo de Ascenso?

Todo quedó destinado para que en el Polideportivo Sur de Envigado se conozca al campeón del primer semestre, en un partido que se disputará el viernes 29 de mayo desde las 3:00 p.m.

Vale la pena recordar que el equipo que gane el título no se asegura el ascenso a primera división para 2027, pero sí queda muy cerca. Para lograrlo, deberá repetir el campeonato en el segundo semestre o, de no hacerlo así, imponerse en la gran final del año frente al vencedor del 2026-II. Quedar líder de la reclasificación también lo podría poner en la máxima categoría en el 2027.