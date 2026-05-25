Selección Colombia inicia concentración en Bogotá: James Rodríguez y los primeros en llegar

Oficialmente comenzó en Bogotá la concentración de la Selección Colombia con miras al Mundial 2026. La Tricolor venía trabajando con algunos futbolistas en la sede de Atlético Nacional, en Guarne; sin embargo, una vez terminadas las sesiones quedaban liberados. En la capital del país estarán plenamente enfocados en lo que será la preparación para la Copa del Mundo.

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El entrenador, Néstor Lorenzo, reveló al mediodia la lista de 26 jugadores que estará en el Mundial, por lo que serán exclusivamente estos quienes estén concentrados. Los jugadores comenzaron a llegar al Hotel Hilton para empezar trabajos y se trasladarán todos los días a cumplir con sus entrenamientos en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

James Rodríguez y los primero jugadores en llegar a concentración

La FCF compartió que James Rodríguez fue uno de los primeros jugadores en unirse a la concnetración. Lo hizo junto a otros futbolistas: Deiver Machado, Davinson Sánchez, Álvaro Montero, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla.

Se espera que en las próximas horas sigan llegando futbolistas a la concentración. El país está expectante por el arribo de Luis Díaz, quien tuvo una gran temporada con Bayern Múnich y será la carta principal en el Mundial. Su arribo será en los últimos días de la presente semana.

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Por su parte, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz harán parte del último grupo de jugadores que se vinculará a la concentración. No obstante, los que terminarán competencias con sus clubes el fin de semana será Jhon Arias, Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez, aunque podrían ser liberados con aterioridad de sus respectivos equipos.

La Selección Colombia jugará un amistoso antes de partir a suelo estadounidense. Será contra Costa Rica el próximo 1 de junio en El Campín desde las 6:00 p.m., juego para el que se espera estén todos los 26 jugadores disponibles.