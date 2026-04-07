Luis Díaz y su deuda pendiente: así es el historial del Colombiano enfrentando al Real Madrid

El nombre de Luis Díaz vuelve a cruzarse con el de Real Madrid en la UEFA Champions League, esta vez en los cuartos de final del 7 de abril a las 2:00 p.m., en un duelo que tiene tintes de revancha personal para el colombiano.

Aunque hoy llega en uno de los mejores momentos de su carrera, el historial de Díaz frente al conjunto español no le favorece. En sus anteriores enfrentamientos, el guajiro no ha logrado marcarle al equipo más laureado del torneo, una estadística que pesa y que buscará cambiar en este nuevo capítulo.

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El primer antecedente se remonta a la final de la Champions League 2022, cuando, siendo jugador del Liverpool, cayó por la mínima diferencia ante el conjunto madridista. Aquella noche significó su primera gran frustración ante este rival, que terminaría levantando el título.

Su segundo cruce llegó en 2024, también con Liverpool, en un partido donde su equipo logró imponerse con autoridad. Sin embargo, Díaz no pudo hacerse presente en el marcador, quedando nuevamente con la sensación de tarea incompleta frente a este adversario.

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Ahora, en una nueva etapa de su carrera, el colombiano afronta este desafío defendiendo los colores del Bayern Munich, donde ha encontrado una versión más contundente en ataque. Sus números recientes respaldan su gran momento: goles, asistencias y protagonismo en una ofensiva temible que comparte con figuras de primer nivel.

Además, llega con confianza tras actuaciones destacadas en la actual Champions, donde incluso fue determinante ante rivales de peso como el Paris Saint-Germain. Todo indica que está ante la oportunidad ideal para saldar cuentas pendientes.

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El reto no será menor: enfrente estará un equipo con historia, jerarquía y una relación casi mística con la Champions. Pero si algo ha demostrado Luis Díaz en esta temporada es que está listo para escenarios grandes. Esta vez, más que un partido, es la oportunidad de romper el hechizo.