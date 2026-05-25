Millonarios vs O’Higgins: fecha, hora y cómo seguir el partido por Sudamericana

Millonarios afronta un partido decisivo en la Copa Sudamericana en medio de un gran presente futbolístico, acumulando ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones|, con un balance de cuatro victorias y cuatro empates.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos completa un mes sin perder y llega a esta última jornada de la fase de grupos con grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental. El cuadro embajador apenas registra una derrota en cinco compromisos disputados en esta edición de la Copa Sudamericana, sumando dos victorias, dos empates y una caída, precisamente frente a O’Higgins en el debut del grupo.

Tras aquel tropiezo inicial, Millonarios logró recomponer el camino y actualmente acumula cuatro partidos internacionales sin derrotas, mostrando mayor solidez defensiva y mejor funcionamiento colectivo en ataque.

Además, el equipo bogotano intentará aprovechar el buen rendimiento que ha mostrado como local durante la temporada. En sus últimos 14 partidos en casa por todas las competiciones, Millonarios solo perdió una vez, registrando ocho victorias y cinco empates, cifras que fortalecen la confianza del plantel de cara a este compromiso definitivo.

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Por el lado de O’Higgins, el conjunto chileno llega obligado a sumar para mantenerse con opciones de clasificación. El equipo de Rancagua tuvo la posibilidad de asegurar su paso a la siguiente ronda en la fecha anterior, pero terminó cayendo 3-2 frente a Boston River en territorio uruguayo, a pesar de haber dominado varios pasajes del compromiso.

Ese resultado dejó a O’Higgins un punto por debajo de Millonarios en la tabla de posiciones y aumentó la presión para este encuentro. Además, el cuadro chileno no atraviesa su mejor momento futbolístico, ya que desde el inicio de mayo solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

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¿Cuándo y cómo ver el partido?

El último partido de la fase de grupos por Copa Sudamericana del equipo capitalino se jugará martes 26 de mayo las 5:00 pm en el Estadio El Campín y usted podrá vivir este partido a través de la señal de el fenómeno del Fútbol y el minutoa minuto del partido en el portal web de Caracol Deportes.