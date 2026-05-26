Emotivo video de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández reaccionando a su convocatoria al Mundial 2026

Uno de los nombres que causó sorpresa por su presencia en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial fue el de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Si bien tuvo una gran temporada con el Real Betis de España, su nombre parecía no entrar en los planes para la lista de 26 de la Selección Colombia, pues fue tenido en cuenta muy poco durante el proceso del entrenador argentino.

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Sin embargo, Lorenzo mencionó su nombre, y no el de Rafael Santos Borré, lo que causó asombro, pues el barranquillero fue uno de los que cuando su condición física se lo permitió, hizo parte de convocatorias. Tal fue la sorpresa que en la rueda de prensa le cuestionaron al técnico argentino y este aludió a su presente.

“Es una posición donde me interesa mucho la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, quien es un tipo que siempre se entregó un montón y fue duro comunicárselo. Se privilegió el rendimiento actual. Hay que comparar las ligas en las que juegan y niveles en los que están.Uno evalúa todo y saca las conclusiones, pero la línea es muy pareja entre uno y otro”, contó para explicar los motivos de su llamado.

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Cucho Hernández y su reacción a la convocatoria al Mundial

Como la mayoría de los jugadores, el delantero risaraldense estaba junto a su familia al tanto del anuncio de los 26 convocados. Una vez se escucha su nombre celebra y festeja con sus allegados.

Cucho ha jugado 7 partidos con la Selección Colombia en las 10 convocatorias que ha tenido, con un saldo de dos goles. De esos juegos, 5 han sido en el proceso de Néstor Lorenzo, y el último fue el pasado 14 de octubre de 2025, cuando actuó ante Canadá 60 minutos, en un duelo que acabó 0-0.

Otras reacciones de jugadores de Selección Colombia a su llamado al Mundial

Otro de los jugadores que reaccionó a su llamado fue Luis Javier Suárez, quien había estado con Carlos Queiroz, no lo hizo con Reinaldo Rueda, y nuevamente Néstor Lorenzo lo tuvo en cuenta, teniendo su gran partido frente a Venezuela, marcando 4 goles.

El delantero escribió en su cuenta de Instagram y agradeció a los que han estado presentes en su carrera. “El sueño de niño recorriendo las canchas de Santa Marta se cumplió, hoy estoy a las puertas de representar a mi país en un Mundial, gracias viejo Víctor por tu dedicación a diario llevándome a cada entrenamiento (...) Máxima responsabilidad y honor poder estar en esta próxima cita mundialista. Gracias Dios por esta oportunidad. Vamos Colombia unidos haremos historia”.

Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta reaccionaron con llanto a su convocatoria

En redes sociales, la esposa del representante de ambos jugadores, Tomás Sarmiento, compartió la llamada que tuvo con Portilla y Puerta, en la que mostraron su emoción por ser tenidos en cuenta.