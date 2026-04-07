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07 abr 2026 Actualizado 20:27

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Champions League

Gol de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League HOY: véalo acá

El atacante colombiano le marcó por primera vez al equipo español.

Gol de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Gol de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League. (Photo by Diego Souto/Getty Images) / Diego Souto

Gol de Luis Díaz en Real Madrid vs Bayern Múnich por Champions League. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

¡Luis Díaz dice presente en la Champions League! El atacante colombiano marcó un golazo en el duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final ida, encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

SIGA EN VIVO EL PARTIDAZO ENTRE REAL MADRID Y BAYERN MÚNICH EN CHAMPIONS

El guajiro se encargó de abrir la cuenta sobre los 41 minutos, cuando recibió una espectacular filtración de Serge Gnabry por sector izquierdo y dentro del área definió con el borde interno al palo lejano del arquero Lunin. Véalo acá:

Se trata de la primera anotación de Lucho en su tercer partido disputado frente al conjunto madridista. Por otro lado, sumó su anotación número 23 en lo corrido de la temporada 2025-26, quinto tanto contando únicamente la Champions.

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Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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