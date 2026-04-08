Leyenda del Liverpool recuerda a Luis Díaz: “Lo echamos de menos”

Luis Díaz llegó a 15 goles anotados en Champions League y a cinco en esta edición del torneo europeo de clubes. Su actuación ante el Real Madrid fue decisiva por su anotación ante un pase de Serge Gnabry que se convirtió en un golazo en el Santiago Bernabéu.

El colombiano pudo celebrar, pero al final lamentó no haber podido marcar otro gol para ir al partido de vuelta en Múnich con más tranquilidad. El extremo izquierdo indicó que desde ya se tienen que preparar para un duro partido.

Tras su actuación en el juego por los cuartos de final, Díaz también habló de su satisfacción por poder servir a su equipo, “feliz por ayudar al equipo, por marcar, hay que seguir trabajando y seguir con los pies sobre la tierra y tratar que el próximo partido sea estupendo”.

El partido de vuelta de la serie será en Alemania en el Allianz Arena y se jugará el próximo14 de abril a las 2:00 p.m., hora colombiana.

¿Qué dijeron en Liverpool de la actuación de Luis Díaz?

El Liverpool, exequipo de Luis Díaz, todavía lo añora. Luego de su gol ante el Real Madrid, una de las leyendas del equipo inglés se acordó de él y lo elogió.

Se trata de Steven Gerard, quien se lamentó por haber perdido al colombiano y de haberlo vendido al Bayern Múnich, “lo extrañamos mucho”, dijo.

Y añadió, “ha estado bastante discreto en este partido, sorprendentemente. Pero es imposible dormirse cuando Luis Díaz está cerca. La sincronización de sus carreras, su velocidad y su definición son exquisitas“.