Arsenal vs Sporting: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos de final vuelta en Champions League?

Arsenal está a solo 90′ minutos de asegurar su segunda clasificación consecutiva a las semifinales de la Champions League, tras llegar al partido de vuelta con una ventaja de 1-0 sobre Sporting.

A pesar de que su lucha por el título de la Premier League ha sufrido un golpe reciente tras la derrota 2-1 ante el Bournemouth, el equipo londinense ha convertido la Champions en su escenario más sólido esta temporada. Los Gunners se mantienen invictos en la competición, con un impresionante registro de 10 victorias y 1 empate, además de haber ganado todos sus partidos como local, lo que los posiciona como claros favoritos para avanzar de ronda.

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Por su parte, el Sporting llega con la obligación de remontar la serie. El conjunto portugués necesita al menos igualar el marcador global, algo que buscará replicando el triunfo 1-0 conseguido recientemente ante el Estrela Amadora en su liga local. Sin embargo, su rendimiento como visitante en competiciones europeas no genera demasiada confianza, ya que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa, con dos empates y cinco derrotas.

El historial también favorece al Arsenal, que se mantiene invicto en los enfrentamientos directos ante el Sporting, con tres victorias y tres empates. Además, el equipo portugués arrastra una racha negativa ante clubes ingleses como visitante, sin conocer la victoria en sus últimos diez compromisos, cinco empates y cinco derrotas.

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¿Cuándo se juega el partido?

Este partido se disputará el Emirates Stadium, el balón rodará a partir de las 2:00 P.M. hora Colombia y usted podrá seguir la transmisión a través del portal web deCaracol Radio.