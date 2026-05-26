¿A cuántos jugadores le acertó Panini de la convocatoria de Colombia al Mundial?

El álbum oficial del Mundial 2026 fabricado por Panini terminó sorprendiendo a los aficionados de la Selección Colombia, luego de acertar en 18 jugadores que finalmente harán parte de la convocatoria oficial para disputar la próxima Copa del Mundo.

La coincidencia llamó la atención entre los seguidores del combinado nacional, especialmente porque varios de esos futbolistas llegaban con dudas sobre su presencia en la lista definitiva anunciada por Néstor Lorenzo.

En la portería, Panini acertó con la inclusión de Camilo Vargas y David Ospina, dos referentes de experiencia que finalmente fueron confirmados para el Mundial.

En la zona defensiva, el álbum también coincidió con varios nombres importantes de la convocatoria, entre ellos Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí y Santiago Arias.

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La mitad de la cancha fue otro de los sectores donde Panini tuvo alta efectividad. Futbolistas como Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Jhon Arias aparecieron en la colección oficial y también estarán presentes en el Mundial 2026.

En ataque, la marca acertó con la presencia de Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz, jugadores que apuntan a ser fundamentales en el frente ofensivo de Colombia.

La coincidencia entre el álbum y la convocatoria definitiva generó múltiples reacciones en redes sociales, teniendo en cuenta que Panini suele trabajar con listas preliminares y proyecciones elaboradas varios meses antes de los anuncios oficiales de las selecciones nacionales.

Vale la pena mencionar que hicieron falta ocho jugadores para completar la lista definitiva de 26 convocados por el estratega argentino Néstor Lorenzo. Sin embargo, por temas editoriales y de producción, Panini únicamente incluyó a 18 futbolistas en el álbum oficial del Mundial 2026.

Los jugadores que no aparecieron en la colección y que van a ir al Mundial son: Álvaro Montero, Willer Ditta, Deiver Machado, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

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Aciertos de Panini con las otras selecciones

Además de estos aciertos de Panini con la convocatoria este fue el porcentaje con las demás selecciones: