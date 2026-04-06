Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League: ¿Cómo y dónde ver?

El Real Madrid recibirá al Bayern Múnich de Luis Díaz en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Los dos clubes se han enfrentado 28 veces en en el torneo de clubes de Europa.

Desde la semifinal del año 2012 en la que el equipo alemán se impuso ante su rival en lanzamientos desde el punto de pena máxima, nunca ha vuelto a ganar en los enfrentamientos ante los españoles. El último, en mayo del 2024.

El equipo de Vincent Kompany llega al encuentro luego de remontar un duro partido ante el Friburgo en la Bundesliga. Comenzó dos goles a cero abajo y terminó con triunfo 2-3 con un gol agónico de Lennart Karl. Victoria que le permitió seguir afianzándose en el liderato de la liga alemana.

El Bayern Múnich tiene a toda su plantilla disponible para el encuentro de Champions. Harry Kane también estará en el terreno de juego en el Bernabéu.

El Madrid llega con una realidad diferente en LaLiga en la que perdió ante el Mallorca, derrota que lo dejó muy lejos del Barcelona líder en España. Antes de esta caída, el equipo de Álvaro Arbeloa tenía cinco victorias consecutivas.

El equipo blanco no podrá contar con su arquero Thibaut Courtois que tiene una lesión muscular.

¿Cuándo, dónde y a qué horas juegan Real Madrid y Bayern Múnich?

El Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentarán este martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu desde las 2:00 p.m., hora colombiana.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Bayern Múnich?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich se podrá ver por la señal de ESPN y en su plataforma digital Disney+. También podrá seguirlo por el minuto a minuto en caracol.com.co y por la transmisión del Fenómeno del Fútbol en Caracol Radio.

Alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Güler; Vinícius y Mbappé.

DT: Álvaro Arbeloa

Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmick, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

DT: Vincent Kompany