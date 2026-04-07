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08 abr 2026 Actualizado 06:20

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Luis Díaz luego de anotarle al Real Madrid por Champions: “Feliz por ayudar al equipo, por marcar”

El Bayern se lleva la victoria a Múnich y esperara al Madrid el próximo martes 14 de abril.

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates after scoring his team&#039;s first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

MADRID, SPAIN - APRIL 07: Luis Diaz of Bayern Munich celebrates after scoring his team&#039;s first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)

Luis Díaz dice presente en la Champions League! El atacante colombiano marcó un golazo en el duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final, encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

Con esta anotación, el extremo firmó su quinto gol en Champions con el conjunto Bávaro y alcanzó los 23 tantos desde su llegada al club, en 41 partidos disputados, consolidándose como una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo.

El encargado de marcar el gol que selló la victoria del equipo de Múnich fue el inglpes Harry Kane que marcó el gol al inicio del segundo tiempo. Por parte del equipo Merengue anotó Kylian Mbappé al minuto 74′.

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Tras el compromiso, el colombiano entregó sus sensaciones sobre el resultado conseguido en territorio español:

“Muy contentos por el resultado que se sacó, nos vamos con ese sinsabor, capaz de poder haber marcado uno o dos goles. Se hizo un buen partido, en Madrid sabíamos que era un equipo muy difícil y acá en casa (Bernabéu) es bastante difícil llevarse un buen resultado. Feliz por ayudar al equipo, por marcar, hay que seguir trabajando y seguir con los pies sobre la tierra y tratar que el próximo partido sea estupendo”, afirmó el guajiro.

El desenlace de la serie será en Alemania en el estadio Allianz Arena el próximo 14 de abril a las 2:00 p.m. (hora Colombia), donde el Bayern Múnich buscará sostener la ventaja y sellar su clasificación a las semifinales de la Champions League.

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Repase acá la declaración de Luis Díaz

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