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Sanear la Nueva EPS y capitalizarla será clave para evitar su liquidación: nuevo interventor Ospina

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina , expuso su hoja de ruta para recuperar la entidad y evitar su liquidación, en medio de cuestionamientos financieros y operativos que enfrenta el sistema de salud en Colombia.

El médico Ospina dejó claro que su objetivo principal no es cerrar la EPS, sino estabilizarla.

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“El segundo de los verbos rectores es sanear para no liquidar. Se trata de capitalizar la empresa”, afirmó, al explicar que su gestión estará enfocada en corregir las fallas estructurales y garantizar la continuidad del servicio a millones de usuarios.

El interventor detalló que su estrategia se basa en cinco ejes fundamentales.

“Dignificar, sanear, capitalizar, prevenir y transparentar”, señalando que estos lineamientos buscan mejorar la atención, ordenar las finanzas y fortalecer la confianza en la entidad.

En ese sentido, el exalcalde de Cali reconoció que actualmente existen deficiencias importantes.

“Hoy desafortunadamente es irregular la atención a los usuarios de la Nueva EPS”, indicó en este medio de comunicación.

Asimismo, uno de los mayores retos, según explicó, es la falta de información financiera clara, lo que ha dificultado la inyección de recursos públicos.

“Antes de recibir más usuarios, nosotros tenemos que darnos a la tarea de capitalizar, de hacer todo el recorrido apropiado para que los estados contables sean justos, adecuados y reflejen la realidad financiera de la empresa”, explicó en Caracol Radio.

En ese contexto, Ospina también advirtió que el problema va más allá de una sola entidad y responde a fallas del sistema en general.

“El modelo, como hoy está, es un modelo que no hace sencillo la gestión de cualquiera de las EPS”, dijo Ospina al recordar que en las últimas décadas múltiples aseguradoras han sido liquidadas o intervenidas.

Sobre los cuestionamientos a su trayectoria y procesos en curso, el exalcalde de Cali aseguró no tener preocupación.

“Es una situación sobre la cual no tengo mayor preocupación y donde las debidas evidencias significarán al juez que todo se ha hecho sobre la mesa”, afirmó, defendiendo la legalidad de sus actuaciones en la administración pública.

El médico Ospina, designado por el presidente Petro, insistió en que la prioridad será garantizar una mejor atención a los usuarios y recuperar la estabilidad de la entidad con apoyo estatal.

“Orientar todos los recursos del Estado para dignificar la atención” será, según dijo, el eje central de su gestión.

La intervención de la Nueva EPS se da en un momento crítico para el sistema de salud colombiano, en el que el Gobierno busca evitar nuevas liquidaciones y asegurar la prestación del servicio a millones de afiliados en todo el país.

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