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Peajes en el Eje Cafetero: presidente de la ANI aclara a quiénes aplican las tarifas diferenciales

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aclaró en 6AM W de Caracol Radio, cuáles son las condiciones para la aplicación de tarifas diferenciales en peajes del Eje Cafetero y cómo se sustenta técnicamente esta medida.

En desarrollo.

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