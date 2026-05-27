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27 may 2026 Actualizado 16:11

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Peajes en el Eje Cafetero: presidente de la ANI aclara a quiénes aplican las tarifas diferenciales

Óscar Torres Yarzagaray estuvo hablando en 6AM W sobre la aplicación de tarifas diferenciales para poblaciones aledañas a los peajes.

Peajes en el Eje Cafetero: presidente de la ANI aclara a quiénes aplican las tarifas diferenciales

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El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aclaró en 6AM W de Caracol Radio, cuáles son las condiciones para la aplicación de tarifas diferenciales en peajes del Eje Cafetero y cómo se sustenta técnicamente esta medida.

En desarrollo.

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