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11 abr 2026 Actualizado 02:25

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Presidente Gustavo Petro designó al médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS

Ospina llega tras la salida de Luis Óscar Gálvez.

Nueva EPS / Gustavo Petro (imágenes de archivo)

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Nueva EPS / Gustavo Petro (imágenes de archivo)

Mucho se había hablado del tiempo en que la Nueva EPS se encontraba sin interventor, tras la salida de Luis Óscar Gálvez, en medio de la crisis del sistema de salud.

Y es que los funcionarios del gobierno Petro estaban analizando el futuro jurídico y administrativo de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Desde el pasado 3 de abril la entidad permanecía en el limbo, cuando expiró la prórroga de la intervención decretada en 2024, y no había claridad sobre quién dirige la EPS ni bajo qué figura jurídica opera.

Pero hoy, casi un mes después de esta salida, el presidente de la República, Gustavo Petro, designó al médico Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS.

Se trata del exalcalde de Cali, quien es médico y también ha sido un fuerte seguidor del Gobierno.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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