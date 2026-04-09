“Nos toca protestar para que nos atiendan”: crisis de Nueva EPS en Chinácota. / Foto: Camilo Picón.

Norte de Santander.

Más de 13 mil usuarios de Nueva EPS en el municipio de Chinácota estarían siendo afectados por constantes fallas en la prestación del servicio de salud, especialmente en la entrega de medicamentos y la asignación de citas médicas.

Sandra Montañez, veedora de salud del municipio, aseguró a Caracol Radio que la situación sigue siendo crítica, pese a algunos intentos de articulación entre las partes. “En Chinácota son cerca de 13 mil los usuarios afectados. Actualmente hay demasiados casos sin respuesta. Aunque se ha intentado trabajar en equipo con la firma auditora, todavía persisten muchas falencias en la atención”, señaló.

Montañez también cuestionó la capacidad operativa de la entidad para atender la alta demanda de pacientes. “Siento que Nueva EPS no está preparada para atender a tantos usuarios. La afectación es muy grande. No han logrado estabilizar el servicio; INSERCO sigue fallando con la entrega de medicamentos y hay un represamiento significativo de solicitudes”, explicó.

La veedora denunció además irregularidades en las remisiones y autorizaciones. “Siguen enviando pacientes a lugares donde no hay contrato. La gente viaja hasta Cúcuta, gasta dinero y termina regresando sin autorización, sin cita y sin solución”, afirmó.

Frente a la falta de respuestas, los usuarios han optado por realizar manifestaciones para exigir soluciones. “Hemos tenido que hacer varias protestas para que nos atiendan. Es desgastante tener que presionar constantemente por un derecho fundamental como la salud. Cada solución llega solo después de insistir ‘por las malas’”, agregó.

Los veedores de salud hacen un llamado urgente a las autoridades y a la entidad prestadora para que se garantice una atención digna y oportuna a los usuarios del municipio.