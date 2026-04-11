Jorge Ospina defiende su designación como interventor de Nueva EPS: “lo hago por el país”

Jorge Iván Ospina se refirió a su nombramiento como interventor de la Nueva EPS. / Foto: Suministrada

A través de su cuenta de X, el nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, explicó las razones por las que aceptó asumir el cargo en la entidad, en medio de los cuestionamientos por el momento en el que llega a la administración.

El funcionario señaló que su decisión responde a un compromiso con el Gobierno y con los usuarios del sistema de salud. “Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida”, afirmó.

Asimismo, defendió su perfil profesional para asumir la intervención. “Lo asumí porque estoy capacitado para ello. Me he educado como médico y como especialista, y sé gestionar empresas promotoras de salud y prestadoras de servicio”, explicó.

Por otro lado, planteó que el objetivo principal es recuperar la entidad y mejorar su funcionamiento. “El país entero quiere rescatar la Nueva EPS, quiere sanear sus finanzas, quiere potencializar sus servicios y ser altamente eficiente con sus recursos, erradicando cualquier asomo de corrupción”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a diferentes sectores para apoyar el proceso: “es imprescindible que todas las fuerzas concurran en querer tener una Nueva EPS saneada, trazando política pública y expresándole al sector privado lo que puede hacer un agente público”.

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