Contraloría realizó inspección en Nueva EPS y Supersalud en busca de los estados financieros

La Contraloría General de la República realiza visita en la Nueva EPS este jueves 9 de abril. Crédito: Contraloría

La Contraloría General realizó una inspección con sus funcionarios de policía judicial en la Nueva EPS y la Superintendencia de Salud para conocer los estados financieros de la entidad, ya que pese a las reiteradas solicitudes no les han dado esa información.

Asimismo, buscan establecer la condición actual del sistema de salud del país en medio de la intervención de esta y otras EPS.

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La entidad señaló que realizó esta actuación “ante la preocupación institucional por la situación financiera asociada a la prestación de los servicios de salud y considerando la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS”.

Además, el director de la Diari, Andrés Cifuentes, afirmó que han identificado un “déficit patrimonial de más de 16 billones de pesos en las EPS intervenidas y hay riesgo de solvencia económica para poder cubrir la operación de estas EPS”.

Con la información que la entidad está recaudando busca tener un insumo técnico para “la valoración de eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario, conforme a los procedimientos aplicables” y a las competencias funcionales de las autoridades correspondientes.

Es decir, la entidad deja abierta la puerta a que puedan abrir procesos fiscales contra esas entidades por el estado actual del sistema de salud.

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“La Contraloría General de la República continúa ejerciendo la vigilancia y el control sobre los recursos públicos del sector salud, a fin de propender por su adecuada destinación y contribuir con esto al mejoramiento de la calidad del servicio de salud para todos los usuarios en Colombia”, remató la entidad en una comunicación.

Dudas sobre intervención de Nueva EPS

La situación administrativa de la Nueva EPS genera incertidumbre luego de que se venciera la medida de intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, sin que hasta el momento exista claridad pública sobre quién asumirá su dirección.

La intervención, iniciada el 3 de abril de 2024 mediante una toma de posesión con fines de administración, fue adoptada por el Gobierno nacional como respuesta a la crisis financiera y operativa de la entidad.

Desde entonces, la medida fue prorrogada en varias ocasiones con el objetivo de estabilizar la EPS, aunque a la fecha no hay claridad de sus deudas ni estados contables.