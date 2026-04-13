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13 abr 2026 Actualizado 14:07

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Política

Centro Democrático denuncia fallas legales en la designación del interventor de la Nueva EPS

La colectividad le pidió a la Procuraduría revisar el proceso y ejercer vigilancia sobre la decisión de la Superintendencia de Salud.

Centro Democrático pide vigilancia para la interventoría de la Nueva EPS. / Foto: Suministrada

Centro Democrático pide vigilancia para la interventoría de la Nueva EPS. / Foto: Suministrada

Centro Democrático pide vigilancia para la interventoría de la Nueva EPS. / Foto: Suministrada

Alejandra Mc Leod

El partido Centro Democrático envió una carta al procurador general, Gregorio Eljach, en la que solicita una revisión a la intervención de la Nueva EPS, tras advertir posibles irregularidades en el procedimiento.

En el documento, la colectividad cuestionó la designación del agente especial interventor, Jorge Iván Ospina, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

“El nuevo agente especial interventor (…) no se encuentra en la lista vigente del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores”, señaló el partido.

Además, advirtió que el funcionario designado “no cumple con los requisitos de experiencia e idoneidad establecidos en la norma” lo que, a su juicio, pone en duda la legalidad del proceso.

El Centro Democrático también solicitó a la Procuraduría verificar el desarrollo de la intervención adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud y pidió esclarecer quién ha ejercido la representación legal, la ordenación del gasto y la defensa judicial de la entidad durante este periodo.

Finalmente, la colectividad insistió en la necesidad de un control integral sobre la EPS más grande del país. “Se solicita (…) un seguimiento administrativo, financiero y asistencial integral a dicha EPS”, concluyó.

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