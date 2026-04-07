Protesta contra Nueva EPS: Madres reclaman por la suspensión del servicio de transporte

Bucaramanga

En las últimas horas se realizó una protesta frente a la sede administrativa de la Nueva EPS en Bucaramanga por parte de madres de familia debido a que se suspendió el servicio de transporte a sus hijos, que son diagnosticados con autismo, síndrome de down u otras patologías y que deben ir a terapias todos los días.

Jessica Rodríguez, una de las madres de familia que participó en la protesta, contó a Caracol Radio que vive en Nueva Colombia en Piedecuesta y todos los días debe llevar a su hijo de cinco años a terapias en Bucaramanga y tras la suspensión del servicio de transporte se le complica la salida de su casa y por ende, el tratamiento para el menor.

"Somos mamás con niños con discapacidad, con diferentes patologías, con diferentes situaciones difíciles, personas que vivimos lejos, personas que tienen niños a cargo con más difíciles situaciones, que necesitan una silla de ruedas, queremos, por favor, pedir que retomen el servicio", indicó Rodríguez.

Tras la protesta, la gerente de la EPS les habría indicado que el servicio se retomaría en las próximas horas, si esto no se cumple, las madres de familia volverían a protestar.