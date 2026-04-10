Controladores y bomberos aeronáuticos no han podido llegar al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga

TRANSPORTE

La Aeronáutica Civil confirmó que el Aeropuerto Internacional Palonegro esta presentando restricciones significativas en su operación debido a las alteraciones de orden público y bloqueos en la vía que conecta el municipio de Girón con la terminal aérea.

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Según la entidad, las dificultades de movilidad han impedido el acceso del personal aeronáutico esencial, entre ellos controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y equipos logísticos, lo que impacta directamente la normalidad de los servicios.

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Ante esta situación, el aeropuerto opera actualmente bajo la modalidad de “aeropuerto no controlado”, una condición técnica que implica la aplicación de protocolos especiales de seguridad.

Es por eso que a la fecha los pasajeros están enfrentando demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.

Llamado a los viajeros

• Verifiquen el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas.

• Consulten constantemente los canales oficiales y aplicaciones móviles.

• Prevean mayores tiempos de desplazamiento debido a las restricciones viales.