Controladores y bomberos aeronáuticos no han podido llegar al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga
Ya son 24 horas de bloqueos por parte de campesinos.
TRANSPORTE
La Aeronáutica Civil confirmó que el Aeropuerto Internacional Palonegro esta presentando restricciones significativas en su operación debido a las alteraciones de orden público y bloqueos en la vía que conecta el municipio de Girón con la terminal aérea.
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Según la entidad, las dificultades de movilidad han impedido el acceso del personal aeronáutico esencial, entre ellos controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y equipos logísticos, lo que impacta directamente la normalidad de los servicios.
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Ante esta situación, el aeropuerto opera actualmente bajo la modalidad de “aeropuerto no controlado”, una condición técnica que implica la aplicación de protocolos especiales de seguridad.
Es por eso que a la fecha los pasajeros están enfrentando demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.
Llamado a los viajeros
• Verifiquen el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas.
• Consulten constantemente los canales oficiales y aplicaciones móviles.
• Prevean mayores tiempos de desplazamiento debido a las restricciones viales.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...